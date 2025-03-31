Дмитрий Васильев: «Учитывая нынешние реалии, можно пойти на уступку, чтобы выступить на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе»

Дмитрий Васильев считает допустимым участие в ОИ-2026 в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я всегда высказывался против того, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе. Мне просто хочется задать вопрос: а почему ввели санкции? Что сделали такого спортсмены, чтобы их наказали и они отправились на Игры без флага и гимна?

Но, учитывая нынешние реалии и позитивный тренд, обозначенный Кирсти Ковентри (избранной президентом Международного олимпийского комитета – Спортс’’), можно пойти еще на одну уступку, чтобы выступить на Олимпиаде-2026 и ближайших турнирах в нейтральном статусе. А потом эти статусы уже аннулировать и выступать нормально с флагом и гимном. При таком раскладе это могло бы сработать. В целом же, конечно, наши спортсмены заслуживают того, чтобы выступать с флагом и гимном на всех соревнованиях. Они не нарушили ни одного закона.

Безусловно, спортсменов можно понять, они засиделись на внутренних стартах, им хочется соревноваться с лучшими, а не между собой. Да и просто зарабатывать деньги, не вижу тут ничего плохого. Понятно, что мотивация упала, и они уже готовы выступать в нейтральном статусе, хотя изначально не хотели этого делать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

Дмитрий Васильев: «Если зимняя Олимпиада будет с нейтральным статусом, нужно ее пропустить. Это предательство»