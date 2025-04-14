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Кодекс этики российского спорта будет принят в мае

Дегтярев сообщил, что кодекс этики российского спорта будет принят в мае.

Об этом министр спорта рассказал в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».

«Мы сейчас разрабатываем кодекс этики российского спорта, примем его в мае.

Десять пунктов. Хотим, чтобы это стало общей ценностью – уважение к старшим, уважение других культур, вероисповеданий. Все базовые вещи мы в него запишем», – сказал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
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