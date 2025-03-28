WADA об «Олимпиаде на стероидах»: «Все в мировом антидопинговом сообществе должны выступить против этого опасного эксперимента»

WADA призвало мировое сообщество выступить против «Олимпиады на стероидах».

Ранее сообщалось, что в 2025 году могут пройти соревнования Enhanced Games («Улучшенные/Расширенные игры», которые неофициально также называют «Олимпиадой на стероидах»), где не будет допинг-контроля. Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) безоговорочно осуждает Enhanced Games как небезопасный и безответственный проект.

Будь то WADA, международные федерации, правительства, национальные антидопинговые организации или спортсмены, все в мировом антидопинговом сообществе должны решительно высказаться и выступить единым фронтом против этого опасного эксперимента.

Проведение этого мероприятия подвергнет здоровье спортсменов и целостность спорта серьезному риску», – заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!