WADA об «Олимпиаде на стероидах»: «Все в мировом антидопинговом сообществе должны выступить против этого опасного эксперимента»
Ранее сообщалось, что в 2025 году могут пройти соревнования Enhanced Games («Улучшенные/Расширенные игры», которые неофициально также называют «Олимпиадой на стероидах»), где не будет допинг-контроля. Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.
«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) безоговорочно осуждает Enhanced Games как небезопасный и безответственный проект.
Будь то WADA, международные федерации, правительства, национальные антидопинговые организации или спортсмены, все в мировом антидопинговом сообществе должны решительно высказаться и выступить единым фронтом против этого опасного эксперимента.
Проведение этого мероприятия подвергнет здоровье спортсменов и целостность спорта серьезному риску», – заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!
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