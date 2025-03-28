  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • WADA об «Олимпиаде на стероидах»: «Все в мировом антидопинговом сообществе должны выступить против этого опасного эксперимента»
14

WADA об «Олимпиаде на стероидах»: «Все в мировом антидопинговом сообществе должны выступить против этого опасного эксперимента»

WADA призвало мировое сообщество выступить против «Олимпиады на стероидах».

Ранее сообщалось, что в 2025 году могут пройти соревнования Enhanced Games («Улучшенные/Расширенные игры», которые неофициально также называют «Олимпиадой на стероидах»), где не будет допинг-контроля. Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) безоговорочно осуждает Enhanced Games как небезопасный и безответственный проект.

Будь то WADA, международные федерации, правительства, национальные антидопинговые организации или спортсмены, все в мировом антидопинговом сообществе должны решительно высказаться и выступить единым фронтом против этого опасного эксперимента.

Проведение этого мероприятия подвергнет здоровье спортсменов и целостность спорта серьезному риску», – заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: WADA
Расширенные Игры (Enhanced Games)
logoWADA
Оливье Ниггли
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
WADA допускает, что не получит взнос от России в 2025 году
395 декабря 2024, 07:37
Глава WADA: «Существует проблема загрязнений. Их не стало больше – просто лаборатории лучше выявляют ничтожно малые количества веществ»
1430 ноября 2024, 17:30
В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом
44613 сентября 2024, 03:43
Главные новости
«Если бы я не сделал, как он сказал, он избил бы меня до полусмерти». Якоб Ингебригтсен на суде рассказал о насилии и угрозах со стороны отца
226 марта, 11:29
ВФЛА: «Мы рассчитывали на более гибкий подход со стороны World Athletics в отношении допуска российских атлетов»
1026 марта, 06:15
World Athletics введет обязательный гендерный тест для женских соревнований
925 марта, 18:41
Александр Тихонов: «Все интриги, войны, политические скандалы идут из Великобритании. Кто-то сказал, что океан с удовольствием проглотил бы ее, но боится, что вырвет»
1325 марта, 16:44
«Думаю, Коу слегка обозлен и сейчас пытается показать, какой он мачо и боец». Депутат Свищев о недопуске российских легкоатлетов
225 марта, 15:21
Павел Колобков: «После того как Коу проиграл выборы президента МОК, он перестал утруждать себя объяснениями, и в этом я вижу его абсолютный цинизм»
125 марта, 14:57
World Athletics продолжит выплачивать призовые победителям Олимпийских игр
125 марта, 14:26
Дмитрий Губерниев: «Коу начинает гайки перекручивать, потому что он обиженка. Его прокатили на выборах главы МОК, так что будет отыгрываться на нас»
1125 марта, 14:09
Руслан Мащенко: «Решение World Athletics продлить отстранение наших спортсменов не стало неожиданным. Но были надежды, что молодых начнут допускать»
25 марта, 11:57
Себастьян Коу: «Сроки допуска россиян и белорусов не в наших руках. Они зависят от того, будет ли прогресс в мирных переговорах»
3525 марта, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
416 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25
МОК продлил спонсорский контракт с NBC до 2036 года
14 марта, 11:43
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
3 марта, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
15 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59