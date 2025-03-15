Анатолий Киселев: «Если мне скажут завтра, что надо готовиться к Олимпиаде – я на стадионе буду жить! Буду умирать там!»

Бегун Киселев готов жить на стадионе, если его допустят к Олимпиаде.

Киселев – чемпион России-2023 на дистанции 110 м с барьерами и победитель финала серии «Снежная королева-2025» на 60 м с/б.

«Есть ли надежда, что будет шанс выступить на Олимпиаде и взрослом чемпионате мира? Есть.

Если мне прям скажут завтра, что надо готовиться к Олимпиаде, к чемпионату мира, к чему угодно!.. Я все, я на стадионе буду жить! Буду там жить, спать, есть. Я буду умирать там! Буду готовиться к чему только возможно, если мне скажут, что есть шанс», – рассказал Киселев.