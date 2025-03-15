1

Анатолий Киселев: «Если мне скажут завтра, что надо готовиться к Олимпиаде – я на стадионе буду жить! Буду умирать там!»

Бегун Киселев готов жить на стадионе, если его допустят к Олимпиаде.

Киселев – чемпион России-2023 на дистанции 110 м с барьерами и победитель финала серии «Снежная королева-2025» на 60 м с/б.

«Есть ли надежда, что будет шанс выступить на Олимпиаде и взрослом чемпионате мира? Есть.

Если мне прям скажут завтра, что надо готовиться к Олимпиаде, к чемпионату мира, к чему угодно!.. Я все, я на стадионе буду жить! Буду там жить, спать, есть. Я буду умирать там! Буду готовиться к чему только возможно, если мне скажут, что есть шанс», – рассказал Киселев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Известия
logoсборная России
Анатолий Киселев
logoЛос-Анджелес-2028
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Шубенков: «За время бана у нас в России очень сильно упали результаты. Года 3-4 будем возвращать свой уровень»
113 марта, 08:30
Сергей Шубенков: «Готовиться к зимнему сезону мы начали поздно, и что успели наготовить, то и получили. Мощи физической набрал, но немного потерял в координации»
11 марта, 09:46
Финал серии «Снежная королева». Ткалич, Аплачкина, Демидик, Никитин, Шмыков, Киселев одержали победы, Шубенков – 5-й, другие результаты
7 марта, 19:47
Главные новости
Экс-рекордсмен мира в полумарафоне кениец Канди отстранен за отказ сдавать допинг-пробу
36 минут назад
Министерство спорта России запретило сбор взносов за участие несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях
8713 марта, 11:06
Федерации по олимпийским видам спорта получили 22 млрд рублей за счет отчислений от букмекеров в 2024 году, РФС – 5,4 млрд рублей
2713 марта, 08:37
Сергей Шубенков: «За время бана у нас в России очень сильно упали результаты. Года 3-4 будем возвращать свой уровень»
113 марта, 08:30
Сергей Шубенков: «Готовиться к зимнему сезону мы начали поздно, и что успели наготовить, то и получили. Мощи физической набрал, но немного потерял в координации»
11 марта, 09:46
В США легкоатлетка получила сотрясение мозга после удара соперницы во время эстафеты
11 марта, 08:37
Рекордсменка мира в толкании ядра Лисовская о подозрениях в допинге: «Это старые сказки. Когда человек не может сделать, он ищет причины своих неудач в других»
610 марта, 11:22
Якоб Ингебригтсен повторил рекорд Валерия Борзова, выиграв седьмое золото на чемпионатах Европы в залах
29 марта, 19:56
Чемпионат Европы в залах. Ингебригтсен, Магучих, Каралис и Бол одержали победы, другие результаты
39 марта, 18:43
Чемпионат Европы в залах. Клавер, Диас Эрнандес, Мозер, Дорощук, Япикино одержали победы, Михамбо – 3-я, другие результаты
58 марта, 21:48
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
3вчера, 14:25
МОК продлил спонсорский контракт с NBC до 2036 года
1вчера, 11:43
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
3 марта, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
15 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09