Чемпионат Европы в залах. Команда Нидерландов выиграла смешанную эстафету 4x400 м, Бельгия – 2-я, Великобритания – 3-я
В нидерландском Апелдорне 6 марта стартовал чемпионат Европы в залах.
В первый день турнира прошла смешанная эстафета, которую выиграли Нидерланды.
Чемпионат Европы в залах
Апелдорн, Нидерланды
Смешанная эстафета, 4x400 м
1. Нидерланды (Ник Шмидт, Эвелине Салберг, Тони ван Дипен, Фемке Бол) – 3.15,63 (рекорд ЧЕ)
2. Бельгия (Жюльен Ватрен, Имке Верват, Кристиан Игуасел, Хелена Понетт) – 3.16,19
3. Великобритания (Аластер Чалмерс, Эмили Ньюнхэм, Джошуа Фоулдс, Лина Нильсен) – 3.16,49
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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