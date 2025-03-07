Чемпионат Европы в залах. Команда Нидерландов выиграла смешанную эстафету 4x400 м, Бельгия – 2-я, Великобритания – 3-я

В нидерландском Апелдорне 6 марта стартовал чемпионат Европы в залах.

В первый день турнира прошла смешанная эстафета, которую выиграли Нидерланды.

Чемпионат Европы в залах

Апелдорн, Нидерланды

Смешанная эстафета, 4x400 м

1. Нидерланды (Ник Шмидт, Эвелине Салберг, Тони ван Дипен, Фемке Бол) – 3.15,63 (рекорд ЧЕ)

2. Бельгия (Жюльен Ватрен, Имке Верват, Кристиан Игуасел, Хелена Понетт) – 3.16,19

3. Великобритания (Аластер Чалмерс, Эмили Ньюнхэм, Джошуа Фоулдс, Лина Нильсен) – 3.16,49