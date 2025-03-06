Прыгун с шестом Матвей Волков: «Как говорил Тайсон, бой должен длиться 13 секунд. Я придерживаюсь примерно такой стратегии»

Легкоатлет Матвей Волков заявил, что придерживается девиза Майка Тайсона.

1 марта Волков , представляющий Беларусь, выиграл чемпионат России по прыжкам с шестом в помещении. Он установил личный рекорд – 5,85 метра.

«Я сравнялся со своим отцом (серебряным призером Олимпиады-1980 Константином Волковым – Спортс’’), у него тоже был лучший прыжок на 5,85 м.

Почему пропускал высоты? Как говорил боксер Майк Тайсон , бой должен длиться 13 секунд: 2 секунды на сближение, секунда на удар и 10 секунд на отсчет. Я придерживаюсь примерно такой стратегии – стратегии моментального нападения или блицкрига. Все или ничего, я такой человек, из крайности в крайность, что может быть и плюсом, и минусом.

Этот зимний сезон у меня не очень хорошо складывался, но у меня в марте еще три старта. Нужно реализовывать тот большой объем прыжков, который мы набирали на тренировках с короткого разбега. Я только сейчас подхожу к пику формы, который должен прийтись на мой день рождения, 13 марта, когда будет проходить Кубок Беларуси. Там я и хочу показать все, на что способен», – сказал Матвей Волков.

Спортсмен выступал за Россию до 2020 года.

«Плакать из-за недопуска – лишнее. Кому не нравится – уезжайте, вы не рабы». А кто такой смелый в легкой атлетике?