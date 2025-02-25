Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Законопроект прошел тщательную проработку, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность работы нового механизма финансирования»

Михаил Дегтярев объяснил появление Российского спортивного фонда.

Законопроект о создании фонда ранее был внесен в Госдуму. Планируется, что его возглавит министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев .

«Средства фонда будут распределяться прозрачно и справедливо, по заявкам организаций, прошедших конкурсный отбор, под контролем наблюдательного совета.

Мы используем модель Российского научного фонда, которая доказала свою эффективность, рассчитываем на поддержку депутатов и принятие законопроекта уже в текущую, весеннюю сессию, чтобы фонд начал функционировать во втором квартале этого года, предоставляя дополнительный ресурс для развития детско-юношеского и массового спорта, поддержки олимпийцев и паралимпийцев, повышения прозрачности спортивного судейства.

Из средств фонда будут финансироваться такие государственные задачи, как снижение коммерциализации детско-юношеского спорта, мы стремимся полностью устранить поборы с родителей в формально бесплатных спортшколах и секциях.

Российский спортивный фонд – это стратегическая инициатива, направленная на поддержку отечественного спорта, которая реализуется в соответствии с поручением президента России. Наполнение фонда будет осуществляться за счет целевых отчислений от выручки букмекеров на зарубежных спортивных событиях. Это порядка 85% всех ставок.

Законопроект о создании фонда прошел тщательную проработку в правительстве и администрации президента, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность работы нового механизма финансирования», – сказал Дегтярев.

Миллиардами букмекеров будут управлять Дегтярев и Минспорта – как это должно работать?