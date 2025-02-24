Михаил Дегтярев: «Российский спортивный фонд будет аккумулировать до 90% всех отчислений от букмекерской деятельности»

Михаил Дегтярев прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта относительно Российского спортивного фонда (РСФ).

Согласно законопроекту, РСФ аккумулирует целевые отчисления от букмекеров, полученные в результате ставок на спортивные мероприятия, организуемые зарубежными и международными спортивными федерациями. Наблюдательный совет возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Это законопроект, утвержденный правительством и внесенный в Госдуму. По поручению президента создается, будет утвержден законом РФ. В него будет аккумулироваться до 90% всех отчислений от букмекерской деятельности.

Почему такая цифра? Потому что только от событий, которые за рубежом состоялись. Таким образом мы наши лиги и чемпионаты не трогаем. Если они зрелищные, если они стараются, больше на них ставок – получите сразу деньги транзитом от букмекеров.

А от иностранных событий – будь то Лига чемпионов или НБА – если наши люди, так уж получилось, ставят, денежки тратят, все пойдет в Российский спортивный фонд, дабы прозрачно и справедливо уже их раздавать в федерации по видам спорта.

Мы обязательно увяжем процесс выдачи средств из этого фонда с отчетностью, отчетностью жесткой – за каждый рубль нужно будет ответить.

Конечно, основная цель – детско-юношеский спорт, снижение коммерциализации, о которой говорил наш президент», – сказал Дегтярев в эфире «Матч ТВ».

Ставки на Спортсе

Миллиардами букмекеров будут управлять Дегтярев и Минспорта – как это должно работать?