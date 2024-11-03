Призер Олимпиады-2020 Икеда временно отстранен по подозрению в допинге. У него нашли отклонения в показателях биопаспорта

Призер Олимпиады в легкой атлетике Коки Икеда временно отстранен по допинг-делу.

Об этом 1 ноября сообщил независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU ). Решение принято на основе показателей биологического паспорта японского атлета.

Сам спортсмен отказался признать какие-либо нарушения и заявил, что находится в «полном недоумении».

Икеде 26 лет, он серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио и чемпионата мира-2022 в спортивной ходьбе на 20 км.