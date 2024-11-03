Призер Олимпиады-2020 Икеда временно отстранен по подозрению в допинге. У него нашли отклонения в показателях биопаспорта
Призер Олимпиады в легкой атлетике Коки Икеда временно отстранен по допинг-делу.
Об этом 1 ноября сообщил независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU). Решение принято на основе показателей биологического паспорта японского атлета.
Сам спортсмен отказался признать какие-либо нарушения и заявил, что находится в «полном недоумении».
Икеде 26 лет, он серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио и чемпионата мира-2022 в спортивной ходьбе на 20 км.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: AIU
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