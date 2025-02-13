Михаил Дегтярев: «Мы готовы к диалогу с любым кандидатом на пост главы МОК. Наша цель – действовать в соответствии с Олимпийской хартией»
Дегтярев заявил, что ОКР готов к диалогу с любым кандидатом на пост главы МОК.
Министр спорта России Михаил Дегтярев сегодня провел встречу с членом Международного олимпийского комитета (МОК), президентом Федерации тенниса России (ФТР) Шамилем Тарпищевым.
«В марте на 144-й сессии МОК в Греции состоятся выборы нового президента Международного олимпийского комитета. Шамиль Анвярович примет участие в голосовании.
Мы готовы к диалогу с любым кандидатом, который будет избран. Наша цель – действовать в соответствии с Олимпийской хартией, которая гласит: каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации», – написал Дегтярев в телеграм-канале.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева»
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