Михаил Дегтярев: «Мы готовы к диалогу с любым кандидатом на пост главы МОК. Наша цель – действовать в соответствии с Олимпийской хартией»

Дегтярев заявил, что ОКР готов к диалогу с любым кандидатом на пост главы МОК.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сегодня провел встречу с членом Международного олимпийского комитета (МОК), президентом Федерации тенниса России (ФТР) Шамилем Тарпищевым .

«В марте на 144-й сессии МОК в Греции состоятся выборы нового президента Международного олимпийского комитета. Шамиль Анвярович примет участие в голосовании.

Мы готовы к диалогу с любым кандидатом, который будет избран. Наша цель – действовать в соответствии с Олимпийской хартией, которая гласит: каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

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