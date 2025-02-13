  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Мы готовы к диалогу с любым кандидатом на пост главы МОК. Наша цель – действовать в соответствии с Олимпийской хартией»
2

Михаил Дегтярев: «Мы готовы к диалогу с любым кандидатом на пост главы МОК. Наша цель – действовать в соответствии с Олимпийской хартией»

Дегтярев заявил, что ОКР готов к диалогу с любым кандидатом на пост главы МОК.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сегодня провел встречу с членом Международного олимпийского комитета (МОК), президентом Федерации тенниса России (ФТР) Шамилем Тарпищевым

«В марте на 144-й сессии МОК в Греции состоятся выборы нового президента Международного олимпийского комитета. Шамиль Анвярович примет участие в голосовании.

Мы готовы к диалогу с любым кандидатом, который будет избран. Наша цель – действовать в соответствии с Олимпийской хартией, которая гласит: каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации», – написал Дегтярев в телеграм-канале.  

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева»
logoМихаил Дегтярев
logoШамиль Тарпищев
logoМОК
ОКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение об объединении
2сегодня, 12:53
Владимиру Соловьеву присвоено звание мастера спорта России по практической стрельбе. Дегтярев опубликовал фото с телеведущим и Третьяком
119вчера, 19:46Фото
Дегтяреву в ближайшее время представят кандидатуру главного тренера сборной России по художественной гимнастике на замену Винер
7вчера, 12:08
Рекомендуем
Главные новости
Ша’Кэрри Ричардсон проведет забег против стримера Айшоуспида
вчера, 11:20YouTube
Шубенков, Иванюк, Мизинов, Ткалич и еще 19 российских легкоатлетов выступят на зимнем чемпионате Беларуси
11 февраля, 16:08
World Athletics может ужесточить правила допуска для спортсменок с высоким уровнем тестостерона
1211 февраля, 06:42
Иванюк о «Русской зиме»: «Фактически турнир снова стал международным. Здорово, что организаторам удалось собрать такой состав участников»
10 февраля, 06:53
Американец Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3000 метров в залах
9 февраля, 07:34
Российским легкоатлетам выплатят по 300 тысяч рублей за результат выше норматива ЧЕ-2025 в сезоне
269 февраля, 06:54
Шубенков о ситуации с экипировкой сборной на «Русской зиме»: «Тем, кто без формы, раздали «флажки». Выкрутиться можно»
128 февраля, 21:28
Иванюк о бронзе на «Русской зиме»: «Не получилось хорошо выступить. Чуть‑чуть, возможно, не угадал с формой»
8 февраля, 19:55
«Уровень значительно выше, чем на Играх БРИКС». Аплачкина о соревнованиях «Русская зима»
18 февраля, 19:36
Шубенков сравнил выборы главы МОК с эпизодом сериала «Южный парк»: «Выборы будут между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом»
818 февраля, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября 2024, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
217 октября 2024, 16:04
Рекомендуем