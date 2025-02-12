Дегтяреву в ближайшее время представят кандидатуру главного тренера сборной России по художественной гимнастике на замену Винер

Глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров в ближайшее время представит министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву кандидатуру нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Сегодня, 12 февраля, об уходе с поста главного тренера объявила Ирина Винер. Она занимала эту должность с 2001 года.

В октябре 2024 года 76-летняя Винер также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Организация вошла в новую объединенную Федерацию гимнастики России.

Михаил Дегтярев: «Выражаем Винер глубокую благодарность за работу. Покинуть пост главного тренера – это ее решение, которое мы уважаем»