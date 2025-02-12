Дегтяреву в ближайшее время представят кандидатуру главного тренера сборной России по художественной гимнастике на замену Винер
Глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров в ближайшее время представит министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву кандидатуру нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике.
Сегодня, 12 февраля, об уходе с поста главного тренера объявила Ирина Винер. Она занимала эту должность с 2001 года.
В октябре 2024 года 76-летняя Винер также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Организация вошла в новую объединенную Федерацию гимнастики России.
Михаил Дегтярев: «Выражаем Винер глубокую благодарность за работу. Покинуть пост главного тренера – это ее решение, которое мы уважаем»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем