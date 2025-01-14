Губерниев о наградах Парижа-2024: «Совершенно насрать, что с ними происходит. Давайте заниматься медалями собственной страны»
Губерниев заявил, что его не интересует качество медалей Олимпиады-2024.
Ранее издание La Lettre сообщило, что спортсмены вернули более ста бракованных медалей Парижа-2024 в оргкомитет Игр. Атлеты в соцсетях жаловались на состояние наград, публикуя фотографии с облезшим покрытием.
«Если мы будем сейчас в России переживать за медали, которых у нас один комплект только... У наших теннисисток они же ничем не покрылись? Значит, им досталось классное серебро.
По всему остальному – совершенно насрать, что происходит с парижскими медалями. Гораздо больше интересуют наши медали и то, что происходит у нас в стране. Давайте заниматься медалями собственной страны!» – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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