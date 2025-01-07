Петр Фрадков: «В приоритете остается возвращение легкоатлетов на международную арену. Это важно для всех нас, это большая мотивация»

Петр Фрадков заявил, что для ВФЛА в приоритете возвращение спортсменов на международную арену.

«В приоритете остается наше возвращение на международную арену. Это важно для всех нас, это большая мотивация, это, соответственно, понимание нашими спортсменами своих возможностей.

Также немаловажно проведение дополнительных соревнований в России, в том числе, может быть, международных, либо наше участие в турнирах, проходящих в дружественных странах, в каких-то мероприятиях. И над этим мы тоже активно работаем», – сказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики.

7 января в Екатеринбурге прошел турнир «Рождественские старты».

«Рождественские старты» – это первое большое спортивное мероприятие после моего избрания председателем ВФЛА, поэтому я, конечно, не мог его пропустить. Для меня было важно почувствовать дух этого соревнования. Этот турнир дает старт новому сезону, и, конечно, очень важно посмотреть, в какой форме находятся спортсмены», – отметил Фрадков.