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Мария Ласицкене впервые в карьере пропустит зимний сезон

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит зимний сезон.

«Последние три года для Маши были непростыми, у нее были травмы, что являлось препятствием для набора оптимальной формы. Также накопилась психологическая усталость.

Мы решили, что эта зима будет для Маши большим подготовительным периодом, чтобы плавно подойти к соревновательному периоду в весенне-летнем цикле. Поэтому зимние старты приходится пропустить.

Спортсмены ради более качественной подготовки к лету порой отказываются от зимних соревнований. Мы приняли подобное решение в первый раз в жизни», – сказал тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
прыжки в высоту
logoМария Ласицкене
Геннадий Габрилян
logoсборная России жен
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