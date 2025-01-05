Мария Ласицкене впервые в карьере пропустит зимний сезон
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит зимний сезон.
«Последние три года для Маши были непростыми, у нее были травмы, что являлось препятствием для набора оптимальной формы. Также накопилась психологическая усталость.
Мы решили, что эта зима будет для Маши большим подготовительным периодом, чтобы плавно подойти к соревновательному периоду в весенне-летнем цикле. Поэтому зимние старты приходится пропустить.
Спортсмены ради более качественной подготовки к лету порой отказываются от зимних соревнований. Мы приняли подобное решение в первый раз в жизни», – сказал тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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