World Athletics разрешила российской прыгунье с шестом Аминжановой выступать за Таджикистан
Прыгунья с шестом Аминжанова получила разрешение выступать за Таджикистан.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешила 20-летней Парвине Аминжановой представлять Таджикистан на турнирах с 25 сентября 2024 года.
Ранее Аминжанова выступала за Россию. Последний раз она принимала участие в соревнованиях в феврале 2024 года – на молодежном первенстве страны в Санкт-Петербурге заняла восьмое место с прыжком на 3,50 м. Личный рекорд спортсменки составляет 3,80 м.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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