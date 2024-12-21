World Athletics разрешила российской прыгунье с шестом Аминжановой выступать за Таджикистан

Прыгунья с шестом Аминжанова получила разрешение выступать за Таджикистан.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics ) разрешила 20-летней Парвине Аминжановой представлять Таджикистан на турнирах с 25 сентября 2024 года.

Ранее Аминжанова выступала за Россию. Последний раз она принимала участие в соревнованиях в феврале 2024 года – на молодежном первенстве страны в Санкт-Петербурге заняла восьмое место с прыжком на 3,50 м. Личный рекорд спортсменки составляет 3,80 м.