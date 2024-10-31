0

Павел Рожков: «В Париже к российским паралимпийцам хорошо относились и волонтеры, и судьи, и организаторы»

Рожков рассказал об отношении к российским паралимпийцам на Играх в Париже.

На Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе выступили 85 российских спортсменов. Они завоевали 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

«Очень хорошо к ребятам относились и волонтеры, и судьи, и организаторы. Они все время помогали. Это видно по многочисленным комментариям наших спортсменов не только во время Игр, но и после, когда они уже уехали, а про них могли что-то наговорить.

В общем-то отзывы самые хорошие. Более того, мы же с вами видели по трансляции: когда на пьедестал поднимались наши спортсмены, весь зал стоя аплодировал им.

Очень доброжелательное отношение было со стороны сотрудников оргкомитета Паралимпийских игр, со стороны МПК.

По организации и проведению никаких вопросов нет. Только слова благодарности», — сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Известия»
logoПаралимпийские игры
logoОлимпиада-2024
ПКР
Павел Рожков
logoпаралимпийская сборная России
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Рожков: «Чемпионов, призеров и участников Паралимпийских игр активно поощряют – вручают денежные премии, квартиры, машины»
26 октября, 07:10
Рожков об украинском паралимпийце, назвавшем россиянина Торсунова «недоразумением»: «Это прежде всего характеризует слабость данного спортсмена»
12 сентября, 19:49
Павел Рожков: «В Париже не выступили наши велогонщики, которые в Токио завоевали три золота. От них требовали подписать разные компрометирующие документы»
212 сентября, 13:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мария Захарова: «С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права, предстоит разобраться»
7сегодня, 19:41
Томас Бах: «Вместе мы написали историю, проведя Олимпиаду в Париже. Никогда не получал так много положительных отзывов и благодарностей за то, что мы делаем»
9сегодня, 12:46
Томас Бах объяснил, почему отстранил ОКР: «Это было неизбежно»
121сегодня, 12:33
Светлана Журова: «Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию – пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980»
73сегодня, 10:00
Сергей Шубенков: «Цены стремительно растут, зарплаты за ними явно не поспевают»
4вчера, 11:56
Генсек Международной ассоциации дружбы: «Спорт в 2024 году не тот, что был 50 лет назад. Сегодня это вопрос, представляющий интерес для политиков»
7вчера, 07:57
Генсек Международной ассоциации дружбы: «Если геополитическая ситуация не поменяется, то Игры дружбы могут состояться в другой стране БРИКС»
36вчера, 07:38
Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что не допустит участия российских легкоатлетов в турнирах даже в нейтральном статусе
5228 октября, 15:21
«На Игры БРИКС удалось привлечь около 90 стран. Команды были не первой величины, но надо с чего-то начинать». В МИД РФ оценили спортивные перспективы БРИКС
528 октября, 10:44
Дюплантис и Магучих признаны лучшими легкоатлетами 2024 года в Европе
1327 октября, 10:35
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1019 октября, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
117 октября, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
717 октября, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
615 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
18 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37