Павел Рожков: «В Париже к российским паралимпийцам хорошо относились и волонтеры, и судьи, и организаторы»

Рожков рассказал об отношении к российским паралимпийцам на Играх в Париже.

На Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе выступили 85 российских спортсменов. Они завоевали 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

«Очень хорошо к ребятам относились и волонтеры, и судьи, и организаторы. Они все время помогали. Это видно по многочисленным комментариям наших спортсменов не только во время Игр, но и после, когда они уже уехали, а про них могли что-то наговорить.

В общем-то отзывы самые хорошие. Более того, мы же с вами видели по трансляции: когда на пьедестал поднимались наши спортсмены, весь зал стоя аплодировал им.

Очень доброжелательное отношение было со стороны сотрудников оргкомитета Паралимпийских игр, со стороны МПК.

По организации и проведению никаких вопросов нет. Только слова благодарности», — сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.