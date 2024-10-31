Павел Рожков: «В Париже к российским паралимпийцам хорошо относились и волонтеры, и судьи, и организаторы»
На Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе выступили 85 российских спортсменов. Они завоевали 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.
«Очень хорошо к ребятам относились и волонтеры, и судьи, и организаторы. Они все время помогали. Это видно по многочисленным комментариям наших спортсменов не только во время Игр, но и после, когда они уже уехали, а про них могли что-то наговорить.
В общем-то отзывы самые хорошие. Более того, мы же с вами видели по трансляции: когда на пьедестал поднимались наши спортсмены, весь зал стоя аплодировал им.
Очень доброжелательное отношение было со стороны сотрудников оргкомитета Паралимпийских игр, со стороны МПК.
По организации и проведению никаких вопросов нет. Только слова благодарности», — сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий