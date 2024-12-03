Дегтярев обсудил с министром спорта Танзании укрепление сотрудничества между странами

Михаил Дегтярев встретился с министром спорта Танзании.

«Сегодня в Министерстве спорта России провел встречу с Министром культуры, искусства и спорта Объединенной Республики Танзании, господином Дамасом Ндумбаро. Мы обсудили перспективы укрепления спортивного сотрудничества между нашими странами.

Россия и Танзания давно объединены не только общей историей дружбы, но и стремлением к справедливому и многополярному миру. Сегодняшний диалог подчеркнул нашу общую готовность использовать спорт как инструмент для сближения народов.

Мы говорили о возможности проведения совместных тренировочных сборов, участии танзанийских спортсменов в международных турнирах в России, таких как Игры БРИКС и Игры Будущего.

Особое внимание уделили развитию прямых связей между спортивными федерациями наших стран. В составе африканской делегации на переговоры приехал первый вице-президент Федерации футбола Танзании.

Обсудили коллаборацию спортивных вузов двух государств. Есть идея запустить совместные образовательные программы.

Я также пригласил коллег из Танзании принять участие в Международном форуме «Россия – спортивная держава» в 2025 году в Самаре», – написал министр спорта России.