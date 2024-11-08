Дегтярев о желании занять пост главы ОКР: «Неформально очень положительная реакция на «той стороне»

Михаил Дегтярев рассказал о реакции на Западе на его желание занять пост главы ОКР.

13 декабря пройдут выборы нового главы Олимпийского комитета России (ОКР). Действующий министр спорта РФ Дегтярев будет претендовать на пост.

«Неформально очень положительная реакция на «той стороне». Почему? Потому что будет одно окно и прекратится разноголосица.

У нас все говорят, все занимают какие‑то должности, а в Лозанне или в других штабах международных организаций не могут понять, какая позиция в России. Будет единоначалие. И президент здесь поддержал.

Будет автономный Олимпийский комитет, руководство может только избрать олимпийское собрание, а я могу баллотироваться. Разрешение президент дал.

Посмотрим, как решит собрание. В декабре представлю программу», — сказал министр спорта РФ.

Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?