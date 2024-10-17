Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
«Мы не раз говорили о том, что в сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы, субсидии, выгодные концессионные соглашения.
Я прошу правительство уделять этой задаче особое внимание, учитывать при формировании и реализации планов развития спортивной инфраструктуры. В полной мере это относится и к развитию индустрии спорта», – сказал Путин.
«Деятельность таких организаций (спортивных объектов) охватывает миллионы людей и, безусловно, заслуживает особого внимания со стороны государства, дополнительной поддержки, гибкого и эффективного контроля, который задавал бы высокую планку качеству работы и при этом не создавал бы бюрократических барьеров», – добавил президент.
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