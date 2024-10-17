Владимир Путин: «Мировой спорт и олимпийское движение пытаются сделать площадкой для геополитических игр, насаждения деструктивной неолиберальной повестки»

Путин заявил, что мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр.

Президент России выступил на пленарном заседании международного форума «Россия – спортивная держава».

«Сегодня очевидно, что мировой спорт, в частности олимпийское движение, пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, для насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод, отрицания традиционных ценностей, которыми веками и тысячелетиями живет подавляющее большинство стран и народов планеты», – сказал Владимир Путин .

«Перспективы, завтрашний день мирового спорта действительно нуждаются в серьезном, предметном обсуждении.

В совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов», – приводит слова президента РИА Новости .