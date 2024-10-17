Владимир Путин: «Мировой спорт и олимпийское движение пытаются сделать площадкой для геополитических игр, насаждения деструктивной неолиберальной повестки»
Президент России выступил на пленарном заседании международного форума «Россия – спортивная держава».
«Сегодня очевидно, что мировой спорт, в частности олимпийское движение, пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, для насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод, отрицания традиционных ценностей, которыми веками и тысячелетиями живет подавляющее большинство стран и народов планеты», – сказал Владимир Путин.
«Перспективы, завтрашний день мирового спорта действительно нуждаются в серьезном, предметном обсуждении.
В совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов», – приводит слова президента РИА Новости.
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