Путин встретился в Уфе с президентом Азиатской шахматной федерации и вручил ему орден Дружбы
Владимир Путин провел в Уфе встречу с шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном – президентом Азиатской шахматной федерации (АШФ).
Встреча состоялась в рамках форума «Россия – спортивная держава». Президент России вручил главе АШФ орден Дружбы.
Сообщается, что шейх удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной шахматной школы, популяризацию шахматного спорта на международной арене, а также обеспечение российским спортсменам профессионального роста за счет участия в международных шахматных соревнованиях в условиях санкций.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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