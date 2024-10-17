Путин встретился в Уфе с президентом Азиатской шахматной федерации и вручил ему орден Дружбы

Владимир Путин провел в Уфе встречу с шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном – президентом Азиатской шахматной федерации (АШФ).

Встреча состоялась в рамках форума «Россия – спортивная держава». Президент России вручил главе АШФ орден Дружбы.

Сообщается, что шейх удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной шахматной школы, популяризацию шахматного спорта на международной арене, а также обеспечение российским спортсменам профессионального роста за счет участия в международных шахматных соревнованиях в условиях санкций.