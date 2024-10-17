Владимир Путин: «Россия опирается на подлинные идеалы и принципы спорта – солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уважает любых соперников.

«Реализуя огромный опыт проведения масштабных спортивных праздников, в числе которых Зимние игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, мы продвигаем новые форматы сотрудничества, при этом опираемся на подлинные идеалы и принципы спорта.

А это солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта, это благородство и уважение к достоинству соперника – к сильным соперникам, мы к любым соперникам относимся с уважением», – сказал Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» в Уфе.

Владимир Путин: «Мировой спорт и олимпийское движение пытаются сделать площадкой для геополитических игр, насаждения деструктивной неолиберальной повестки»