Владимир Путин: «Россия опирается на подлинные идеалы и принципы спорта – солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта»
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уважает любых соперников.
«Реализуя огромный опыт проведения масштабных спортивных праздников, в числе которых Зимние игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, мы продвигаем новые форматы сотрудничества, при этом опираемся на подлинные идеалы и принципы спорта.
А это солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта, это благородство и уважение к достоинству соперника – к сильным соперникам, мы к любым соперникам относимся с уважением», – сказал Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» в Уфе.
Владимир Путин: «Мировой спорт и олимпийское движение пытаются сделать площадкой для геополитических игр, насаждения деструктивной неолиберальной повестки»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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