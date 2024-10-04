Рыжанкова о рекорде Европы в ультрамарафоне: «Мой результат обеспечил бы медаль на ЧМ, но никто там русских спортсменов не ждет»

Российская бегунья Юлия Рыжанкова установила рекорд Европы в ультрамарафоне.

На чемпионате России в Нижнем Новгороде 36-летняя спортсменка пробежала 100 км за 7 часов 1 минуту и 17 секунд.

— Нет, я не ожидала, что пройду эту дистанцию настолько быстро. На тренировках я чувствовала, что физически подготовлена лучше, чем в предыдущие годы, и нахожусь в хорошей спортивной форме, поэтому была довольная своим состоянием.

Отправляясь в Нижний Новгород, я понимала, что если побью личный рекорд в 7 часов 30 минут и пробегу даже на 10 минут быстрее, то буду довольна. Но на 7 часов 1 минуту ни я, ни тренер никак не рассчитывали, ведь это очень серьезная заявка даже на международном уровне. Я до сих пор с трудом осознаю, что произошло!

— Чем вы объясняете такой успех?

— Помимо занятий спортом, я еще тружусь учителем физкультуры в общеобразовательной школе. В этом году, посоветовавшись с семьей, решила взять минимальное количество часов. Хотела хотя бы годик попробовать потренироваться так, как это делают мои соперники. Они посвящают все время тренировкам, а между ними могут отдохнуть.

До этого года у меня так не получалось. Практически весь август я провела на сборах в Кисловодске, в начале сентября вернулась домой всего на пять дней и уехала обратно в Кисловодск. Два месяца интенсивных тренировок и отсутствие каких-то бытовых проблем положительно повлияли на мой результат на чемпионате России.

Очень обидно, что нас не пускают на международную арену, ведь мой нынешний результат обеспечил бы призовое место на чемпионатах мира, если судить по статистике последних лет. Конечно, можно попробовать попасть в рейтинги, но не факт, что рекорд будет засчитан и состоится официальное награждение. Даже если поехать туда, организаторы могут засчитать результат как личный зачет и не учитывать его в мировом рейтинге.

— Но вам бы все равно хотелось принять участие?

— В следующем году можно попробовать заявиться на чемпионат мира, не знаю, прошел ли он уже в этом году... Вроде бы должен состояться в Индии, но его результаты я, признаться, еще не смотрела. Обидно, что я не могу принять участие в турнире, но никто не ждет там русских спортсменов, – рассказала Рыжанкова.