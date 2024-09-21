Допинг-пробы с Игр БРИКС проверяла немецкая лаборатория, аккредитованная WADA
Допинг-пробы с Игр БРИКС проверяла немецкая лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Об этом рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани.
«В июне в России прошли замечательные Игры БРИКС, организаторы которых выступали за то, чтобы на их соревнованиях был полный допинг-контроль с соблюдением всех международных требований. Но затем у нас начались проблемы, так как многие лаборатории отказались принять пробы с этих Игр.
Мы, конечно, были возмущены, продолжали бороться за интересы организаторов и нашли в Германии аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию, которая проверила все взятые на Играх БРИКС допинг-пробы», – рассказала Логинова.
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