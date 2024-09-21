Допинг-пробы с Игр БРИКС проверяла немецкая лаборатория, аккредитованная WADA

Допинг-пробы с Игр БРИКС проверяла немецкая лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA ).

Об этом рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова. Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани.

«В июне в России прошли замечательные Игры БРИКС, организаторы которых выступали за то, чтобы на их соревнованиях был полный допинг-контроль с соблюдением всех международных требований. Но затем у нас начались проблемы, так как многие лаборатории отказались принять пробы с этих Игр.

Мы, конечно, были возмущены, продолжали бороться за интересы организаторов и нашли в Германии аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию, которая проверила все взятые на Играх БРИКС допинг-пробы», – рассказала Логинова.