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Допинг-пробы с Игр БРИКС проверяла немецкая лаборатория, аккредитованная WADA

Допинг-пробы с Игр БРИКС проверяла немецкая лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Об этом рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани.

«В июне в России прошли замечательные Игры БРИКС, организаторы которых выступали за то, чтобы на их соревнованиях был полный допинг-контроль с соблюдением всех международных требований. Но затем у нас начались проблемы, так как многие лаборатории отказались принять пробы с этих Игр.

Мы, конечно, были возмущены, продолжали бороться за интересы организаторов и нашли в Германии аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию, которая проверила все взятые на Играх БРИКС допинг-пробы», – рассказала Логинова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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Игры БРИКС
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