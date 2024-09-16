Умер серебряный призер Олимпиады-80 в толкании ядра Александр Барышников

Серебряный призер Олимпиады-80 в толкании ядра Александр Барышников ушел из жизни.

Об этом сообщается в телеграм-канале комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Бывшему спортсмену было 75 лет.

Барышников завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 1976 года в Мюнхене и серебро на Олимпиаде 1980 года в Москве.

Является бронзовым призером чемпионата Европы-1978 и многократным чемпионом СССР.