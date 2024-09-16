Умер серебряный призер Олимпиады-80 в толкании ядра Александр Барышников
Серебряный призер Олимпиады-80 в толкании ядра Александр Барышников ушел из жизни.
Об этом сообщается в телеграм-канале комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Бывшему спортсмену было 75 лет.
Барышников завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 1976 года в Мюнхене и серебро на Олимпиаде 1980 года в Москве.
Является бронзовым призером чемпионата Европы-1978 и многократным чемпионом СССР.
Опубликовала: Мария Величко
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