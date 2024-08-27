У Дюплантиса – 10-й мировой рекорд в карьере! Но почему каждый раз сдвигает на сантиметр?
Мондо Дюплантис снова с мировым рекордом – через две недели после Олимпиады в Париже взял 6,26 м на этапе «Бриллиантовой лиги».
Это уже десятый мировой в карьере шведского шестовика, и Арман на этом явно не остановится.
Но почему он поднимает планку только на сантиметр? С таким потенциалом можно было бы пробовать сразу гигантские шаги, но Дюплантис не спешит.
Все дело – в призовых.
● World Athletics выплачивает отдельные 100 тысяч долларов каждому, кто побьет мировой рекорд. И это шикарная лазейка для высотников.
В остальных видах легкой атлетики спрогнозировать рекорд нереально – либо получится, либо нет. Усэйн Болт не смог бы пробежать за 9,58, а потом бить свой же рекорд на одну сотую.
В вертикальных прыжках с этим проще – ты сам выставляешь планку на ту высоту, которую хочешь взять. Этим и пользуется Дюплантис, получая по 100 тысяч за каждый новый сантиметр сверх рекорда. Только на мировых Арман уже заработал миллион долларов.
Ничего личного, просто бизнес.
● Понятно, что такой лайфхак доступен только уникумам, вроде Мондо. Но таких в прыжках с шестом уже трое.
Сергей Бубка ставил рекорды 17 раз за карьеру. И если поначалу планка поднималась то на 2 сантиметра, то на 3, а однажды даже на 6, то с восьмого рекорда темп замедлился до сантиметра.
Почему? Федерация легкой атлетики в те времена бонусы не выплачивала, но у Бубки нашелся другой источник дохода – компания Nike предложила ему те же 100 тысяч долларов за каждый новый мировой.
И пошли рекорды по сантиметру.
У Елены Исинбаевой такая же внушительная коллекция – 17 рекордов. И большая часть из них по 1 сантиметру. Бонусов от Nike у нее не было, к этому времени как раз появились выплаты от World Athletics (тогда – IAAF).
● Парадоксально, но бонусы за рекорды, которые вообще-то должны мотивировать спортсменов на новые достижения, в каком-то смысле тормозят прогресс у шестовиков.
Неужели Дюплантис не смог бы делать шаг на 2 или 3 сантиметра? Смог бы, конечно, потенциал – огромный. Но зачем?
Во-первых, деньги никогда не бывают лишними. 100 тысяч – прекрасный бонус к призовым за победы и выплатам от спонсоров.
Во-вторых, это часть шоу. От Дюплантиса на каждом старте ждут рекорда – вспомните ажиотаж на трибунах в Париже. Поднимая планку на сантиметр, Арман как бы гарантирует себе и зрителям, что рекорд будет.
А чем шире шаг, тем выше шанс, что сразу новая высота не покорится. Есть ли смысл рисковать?
Я увидел безумный рекорд на «Стад де Франс» и сорвал голос: Дюплантис взлетел с шестом на 6,25 метра! 😱
Но от этого все-таки немного обидно.
World Athletics разобрала рекордную попытку Мондо на Олимпиаде в Париже – запас в высшей точке составил 6,72. На 47 сантиметров выше планки!
Возможности у Дюплантиса нереальные, но не факт, что он сумеет их реализовать. У Бубки запас был минимум на 6,30, но он остановился на 6,15 – не хватило времени. Турниров не так много, а сдвигая планку всего на сантиметр до собственного потолка можно не дотянуться. А потом – возраст, травмы. Да и желание уже не то.
Дюплантису 24 года – прыгать можно еще долго. За год он сдвигает рекорд 2-3 раза. Бубка свой последний рекорд поставил в 31 год. Если прикинуть график – Мондо может дойти до 6,40.
Получилось бы выше, если бы он избрал другую тактику?
И еще о рекорде Дюплантиса: бежал быстрее Мбаппе, имел 47 см запаса
Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith, Gary Mortimore/Allsport, Christian Petersen
Конкуренции нет, новый рекорд маловероятен.
Так что все правильно делает.
Это на видео у них есть запас, а в реальности надо выполнить идеальный прыжок, это очень трудно. Иначе бы все прыгали, повторяя личные рекорды.
Поэтому 6.30 потолок, который не факт что покорится.