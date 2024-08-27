У Дюплантиса – 10-й мировой рекорд в карьере! Но почему каждый раз сдвигает на сантиметр?

Мондо Дюплантис снова с мировым рекордом – через две недели после Олимпиады в Париже взял 6,26 м на этапе «Бриллиантовой лиги».

Это уже десятый мировой в карьере шведского шестовика, и Арман на этом явно не остановится.

Но почему он поднимает планку только на сантиметр? С таким потенциалом можно было бы пробовать сразу гигантские шаги, но Дюплантис не спешит.

Все дело – в призовых.

● World Athletics выплачивает отдельные 100 тысяч долларов каждому, кто побьет мировой рекорд. И это шикарная лазейка для высотников.

В остальных видах легкой атлетики спрогнозировать рекорд нереально – либо получится, либо нет. Усэйн Болт не смог бы пробежать за 9,58, а потом бить свой же рекорд на одну сотую.

В вертикальных прыжках с этим проще – ты сам выставляешь планку на ту высоту, которую хочешь взять. Этим и пользуется Дюплантис, получая по 100 тысяч за каждый новый сантиметр сверх рекорда. Только на мировых Арман уже заработал миллион долларов.

Ничего личного, просто бизнес.

● Понятно, что такой лайфхак доступен только уникумам, вроде Мондо. Но таких в прыжках с шестом уже трое.

Сергей Бубка ставил рекорды 17 раз за карьеру. И если поначалу планка поднималась то на 2 сантиметра, то на 3, а однажды даже на 6, то с восьмого рекорда темп замедлился до сантиметра.

Почему? Федерация легкой атлетики в те времена бонусы не выплачивала, но у Бубки нашелся другой источник дохода – компания Nike предложила ему те же 100 тысяч долларов за каждый новый мировой.

И пошли рекорды по сантиметру.

У Елены Исинбаевой такая же внушительная коллекция – 17 рекордов. И большая часть из них по 1 сантиметру. Бонусов от Nike у нее не было, к этому времени как раз появились выплаты от World Athletics (тогда – IAAF).

● Парадоксально, но бонусы за рекорды, которые вообще-то должны мотивировать спортсменов на новые достижения, в каком-то смысле тормозят прогресс у шестовиков.

Неужели Дюплантис не смог бы делать шаг на 2 или 3 сантиметра? Смог бы, конечно, потенциал – огромный. Но зачем?

Во-первых, деньги никогда не бывают лишними. 100 тысяч – прекрасный бонус к призовым за победы и выплатам от спонсоров.

Во-вторых, это часть шоу. От Дюплантиса на каждом старте ждут рекорда – вспомните ажиотаж на трибунах в Париже. Поднимая планку на сантиметр, Арман как бы гарантирует себе и зрителям, что рекорд будет.

А чем шире шаг, тем выше шанс, что сразу новая высота не покорится. Есть ли смысл рисковать?

Я увидел безумный рекорд на «Стад де Франс» и сорвал голос: Дюплантис взлетел с шестом на 6,25 метра! 😱

Но от этого все-таки немного обидно.

World Athletics разобрала рекордную попытку Мондо на Олимпиаде в Париже – запас в высшей точке составил 6,72. На 47 сантиметров выше планки!

Возможности у Дюплантиса нереальные, но не факт, что он сумеет их реализовать. У Бубки запас был минимум на 6,30, но он остановился на 6,15 – не хватило времени. Турниров не так много, а сдвигая планку всего на сантиметр до собственного потолка можно не дотянуться. А потом – возраст, травмы. Да и желание уже не то.

Дюплантису 24 года – прыгать можно еще долго. За год он сдвигает рекорд 2-3 раза. Бубка свой последний рекорд поставил в 31 год. Если прикинуть график – Мондо может дойти до 6,40.

Получилось бы выше, если бы он избрал другую тактику?

И еще о рекорде Дюплантиса: бежал быстрее Мбаппе, имел 47 см запаса

Фото: Gettyimages.ru /Patrick Smith, Gary Mortimore/Allsport, Christian Petersen