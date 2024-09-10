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  • Посол Китая в России: «Под манипуляциями США и Запада Россия четыре Олимпиады выступала в нейтральном статусе, фраза «спорт без границ» стала пустым звуком»
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Посол Китая в России: «Под манипуляциями США и Запада Россия четыре Олимпиады выступала в нейтральном статусе, фраза «спорт без границ» стала пустым звуком»

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выступил против политизации спорта.

«Китай решительно выступает против политизации спорта со стороны США. Китайская сторона считает, что политизация спорта не только нарушает права спортсменов и противоречит олимпийскому духу, но также представляет собой серьезный вызов принципам международной честной конкуренции.

Олимпийские игры в Москве 1980 года подверглись полной блокаде со стороны США. Под манипуляциями США и Запада Россия четыре Олимпиады подряд вынуждена была выступать в нейтральном статусе, и фраза «спорт без границ» стала пустым звуком. На международной арене Китай последовательно утверждает, что спорт должен преодолевать границы стран, возвращаясь к чистой конкуренции и уважению, и выступает против любых форм политического вмешательства и клеветы.

Китай и Россия на многих площадках выражали свою позицию против политизации спорта. Обе страны считают, что спортивные мероприятия должны выходить за рамки политики и становиться символом единства и мира, а не инструментом политических манипуляций.

В 2019 году в ответ на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России Министерство иностранных дел Китая заявило, что правительство Китая выступает против политизации спортивных событий и поддерживает защиту законных прав и интересов «чистых» спортсменов из разных стран, стремясь действительно сохранить честность, справедливость и чистоту международного спорта.

В то же время китайская сторона настоятельно призывает Конгресс США и Совет директоров USADA обратить особое внимание на серьезные допинговые проблемы, существующие в самих США, усилить самоконтроль и ограничения, а также прекратить вмешиваться в антидопинговую работу других стран.

Китай поддерживает WADA в осуществлении независимого, справедливого, последовательного и эффективного управления на глобальном уровне», – написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации.

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
logoдопинг
logoМОК
logoОлимпийская сборная России
USADA
logoWADA
Политика
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