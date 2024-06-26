Глава WADA о конгрессе в США: «Недопустимо политизировать борьбу с допингом. Это только ослабляет доверие к системе»

Теги допинг сборная Китая сборная США USADA WADA сборная Китая жен Политика Витольд Банька Водные виды

Глава WADA раскритиковал конгресс в США, касающийся работы агентства.

На конгрессе рассматривали дело 23 китайских пловцов, которые сдали положительные допинг-пробы перед Токио-2020, но были оправданы.

«Как и ожидало WADA, сегодняшние слушания в Конгрессе были сосредоточены на распространении дезинформации о допинг-деле 2021 года с участием 23 пловцов из Китая и нанесении дальнейшего ущерба репутации WADA и глобальной антидопинговой системы.

К сожалению, некоторые в США продолжают высказывать предположения, что WADA действовало ненадлежащим образом или проявляло предвзятость по отношению к Китаю, несмотря на отсутствие доказательств в поддержку этой теории.

Из этой истории и из вмешательства комитета федерального правительства США накануне Олимпийских и Паралимпийских игр становится ясно, что это дело является горячей политической проблемой. WADA понимает напряженные отношения, существующие между правительствами Китая и США, и не имеет права быть частью этих отношений.

Недопустимо политизировать борьбу с допингом таким образом. Это только ослабляет доверие к системе, что в конечном итоге не приносит пользы спортсменам из США или откуда либо еще. WADA всегда стремится защищать чистый спорт и справедливо относиться к спортсменам, независимо от того, из какой точки мира они родом», – заявил Витольд Банька.

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10 комментариев
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"Недопустимо политизировать борьбу с допингом таким образом"
А вот другим образом, когда речь о России, вполне допустимо.
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Американцы всё и всегда политизируют, если это им выгодно...
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Лицимеры! Это вы подставили Валиеву и дали четыре года бана! И не пустили нашу команду ни на чемпионаты мира и на другие старты, а потом вы считайте конгресс США, политикой? Разбаньте Валиеву и всю нашу команду России, а китайских пловцов, уличенных трамедизидине забаньте на четыре года.
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Вы сломали карьеру всем, и Туктамышева и Аверены не выдержили и ушли из спорта. А Базылюк, Двоеглазова, Костылева уйдут также, если их не разбанят.
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ударная доза этодругина творит чудеса! ))
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Вот кто этому поляку разрешили иметь своё мнение про политизацию борьбы с допингом и спорта вообще ?
Как Америка не доглядела ?
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Юань становится все более весомой валютой судя по последними новостям 😄
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Вообще-то как не крути, но лицемерие зашкаливает) помнится, когда какой-то конгрессмен требовал забанить Россию ни о какой политизации ВАДА не говорила) а экс-глава Крейг Риди выступал с докладом в конгрессе США почему-то)
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Китай такой же важный спонсор спорта, как США.
Но только США требуют себе разрешений для приема допинга...
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Сама по себе WADA, как полностью закрытая и никем неконтролируемая организация в принципе может работать только при полном доверии спортивного сообщества.
Неизбежно возникающие ошибки (или предвзятость) подрывают это доверие, и неудивительно, что различные политики сразу начинают этим пользоваться, это их обязанность.
Имхо, WADA должно стать более открытым и контролируемым, чтобы кейсы ошибок могли расследоваться, а баги устраняться.
Иначе недоверие будет нарастать и система разрушится.
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