Глава WADA о конгрессе в США: «Недопустимо политизировать борьбу с допингом. Это только ослабляет доверие к системе»

Глава WADA раскритиковал конгресс в США, касающийся работы агентства.

На конгрессе рассматривали дело 23 китайских пловцов, которые сдали положительные допинг-пробы перед Токио-2020, но были оправданы.

«Как и ожидало , сегодняшние слушания в Конгрессе были сосредоточены на распространении дезинформации о допинг-деле 2021 года с участием 23 пловцов из Китая и нанесении дальнейшего ущерба репутации WADA и глобальной антидопинговой системы.

К сожалению, некоторые в США продолжают высказывать предположения, что WADA действовало ненадлежащим образом или проявляло предвзятость по отношению к Китаю, несмотря на отсутствие доказательств в поддержку этой теории.

Из этой истории и из вмешательства комитета федерального правительства США накануне Олимпийских и Паралимпийских игр становится ясно, что это дело является горячей политической проблемой. WADA понимает напряженные отношения, существующие между правительствами Китая и США, и не имеет права быть частью этих отношений.

Недопустимо политизировать борьбу с допингом таким образом. Это только ослабляет доверие к системе, что в конечном итоге не приносит пользы спортсменам из США или откуда либо еще. WADA всегда стремится защищать чистый спорт и справедливо относиться к спортсменам, независимо от того, из какой точки мира они родом», – заявил Витольд Банька.