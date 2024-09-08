Михаил Дегтярев: «Поздравляю наших спортсменов с безграничными возможностями с успешным выступлением на Паралимпийских играх в Париже»

Михаил Дегтярев поздравил паралимпийцев с успешным выступлением в Париже

«Поздравляю наших спортсменов с безграничными возможностями с успешным выступлением на Паралимпийских летних играх в Париже. Наши паралимпийцы завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Есть те, кто стал многократным паралимпийским чемпионом, кто установил мировые рекорды. Из-за всевозможных ограничений для нашей команды в условиях, когда российские атлеты долгое время не участвовали в международных соревнованиях, считаю их выступление в Париже достойным.

Это результат большой работы, самоотдачи, целеустремленности, концентрации на главном. Мы гордимся нашими паралимпийцами. Благодарю тренеров и специалистов, кто помогал и готовил атлетов к Играм.

Россия уделяет огромное внимание развитию паралимпийского спорта и продолжит оказывать всю необходимую материально-техническую и организационную поддержку», – сказал министр спорта России.

Россияне завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже