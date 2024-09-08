Павел Рожков: «Наши паралимпийцы своим выступлением в Париже превзошли самые смелые ожидания. Им удалось войти в десятку сильнейших стран мира»
Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали на Паралимпиаде 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.
«Наши спортсмены своим выступлением в Париже превзошли даже самые смелые ожидания.
Им удалось войти в десятку сильнейших стран мира как по количеству золотых наград, так и по общему количеству медалей, несмотря на отсутствие полноценной международной соревновательной практики на протяжении последних лет и на то, что выступали в усеченном составе.
Более-менее команда была представлена в плавании и легкой атлетике, только четыре спортсмена участвовали в настольном теннисе и по два – в триатлоне и тхэквондо.
Наша команда подтвердила высокий уровень развития паралимпийского спорта в России. Большую поддержку ему оказывает президент Российской Федерации Владимир Путин.
Этот блестящий результат стал возможен благодаря совместной командной работе спортсменов, тренеров, медиков и организаторов спорта – Министерства спорта РФ, Центра спортивной подготовки сборных команд России, спортивных федераций и субъектов РФ», – сказал Павел Рожков.
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