Захарова поддержала российских паралимпийцев: «Они не сдаются, показывают рекорды и завоевывают медали на благо страны и народа. Невероятное мужество и патриотизм»

Мария Захарова поддержала россиян, выступающих на Паралимпиаде в Париже

Соревнования проходят с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.

«Нашим спортсменам-паралимпийцам за все эти годы очень сильно досталось. У них особая миссия – не сдаваться, не падать духом, показывать результаты, несмотря на чудовищное давление.

Через что сейчас проходят паралимпийцы – это настоящий подвиг, потому что это люди, которым и так на определенных этапах жизни судьба не благоволила, но они сумели это преодолеть и стать символами для людей, которые могли потерять надежду.

Получается, что второй раз они получают удар за ударом от людей, которые должны были бы создавать условия для их дальнейшей мотивации. То, что они в этих ситуациях не сдаются и идут вперед, показывают рекорды и завоевывают медали на благо страны и народа, на мой взгляд, невероятное мужество и невероятный патриотизм. Огромное им за это спасибо! Они мотивирующая сила для нас всех», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова .

На данный момент российские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 40 медалей – 9 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых.