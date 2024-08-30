Юрист Анцелиович о возможном лишении США права провести Олимпиаду: «Крайне маловероятно. Ни американцы, ни WADA до этого не доведут»

Юрист Анна Анцелиович считает маловероятным, что США лишат права проводить ОИ

В августе комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) начал проверку Американского антидопингового агентства (USADA ).

В случае лишения USADA статуса соответствия под угрозу попадает проведение в США Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах.

«Считаю, что это крайне маловероятно. Последствия могут быть разными, не факт, что WADA предложит запрет на проведение крупных спортивных соревнований с учетом того, что на кону Олимпийские игры.

Ни американцы, ни WADA до этого не доведут. Процедура многоступенчатая: сейчас комитет по соответствию будет рассматривать дело, потом могут быть предложены корректирующие действия, USADA могут внести в мониторинговый список и так далее.

Не думаю, что Олимпийскими играми будут рисковать, на кону слишком большие деньги. Весь процесс может занять несколько месяцев, в итоге мы получим компромиссное решение.

Основной импульс последовал за реакцией USADA на дело китайских пловцов – их публичная критика в отношении WADA. К «акту Родченкова», надо сказать, у них всегда были претензии, по их мнению, он не соответствует духу кодекса, поскольку при наличии антидопингового законодательства не должно быть национального экстерриториального закона.

В соответствии с «актом Родченкова» может быть открыто уголовное дело в отношении практически любого персонала и спортсмена, и ему придется защищаться. Вопрос глобальный, поэтому WADA пошло на такой шаг», – сказала Анцелиович .

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