WADA начало проверку Антидопингового агентства США на соответствие кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA ) начал проверку в отношении Антидопингового агентства США (USADA ).

«В июле WADA подтвердило, что вопрос о соответствии законодательства США (в частности, антидопингового «акта Родченкова») Всемирному антидопинговому кодексу будет обсуждаться на следующем заседании независимого комитета по соответствию. Это заседание состоялась 8 августа, предварительное рассмотрение действительно состоялось», – сообщили в WADA, чей ответ цитирует ТАСС.

Принятый в 2020 году «акт Родченкова» дает правоохранительным органам США возможность экстерриториального уголовного преследования лиц, если в результате их действий были нарушены права спортсменов страны.

Проверка в отношении USADA началась на фоне разногласий с WADA по делу китайских пловцов, сдавших положительные допинг-тесты на триметазидин в 2021 году. Тогда спортсмены были оправданы, но американская сторона призывала пересмотреть ход расследования, а также деятельность самого WADA.

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