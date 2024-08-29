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Глава Международного паралимпийского комитета: «В эпоху растущего глобального конфликта пусть спорт станет связующим звеном»

Глава Международного паралимпийского комитета выступил с речью к Играм-2024

28 августа в Париже прошла церемония открытия Паралимпийских игр.

«Мы находимся здесь, в красивейшем городе мира, в один из самых критических моментов нашей новейшей истории.

В эпоху растущего глобального конфликта, неприязни и изоляции пусть спорт станет социальным связующим звеном, которое объединит нас.

На Паралимпийских играх-2024 в Париже мы будем отмечать то, благодаря чему мы отличаемся, показывать силу в разнообразии и что эти различия служат могущественной силой добра», – заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Паралимпиада завершится 8 сентября.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт МПК
logoПаралимпийские игры
МПК
Эндрю Парсонс
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