Глава Международного паралимпийского комитета: «В эпоху растущего глобального конфликта пусть спорт станет связующим звеном»

Глава Международного паралимпийского комитета выступил с речью к Играм-2024

28 августа в Париже прошла церемония открытия Паралимпийских игр.

«Мы находимся здесь, в красивейшем городе мира, в один из самых критических моментов нашей новейшей истории.

В эпоху растущего глобального конфликта, неприязни и изоляции пусть спорт станет социальным связующим звеном, которое объединит нас.

На Паралимпийских играх-2024 в Париже мы будем отмечать то, благодаря чему мы отличаемся, показывать силу в разнообразии и что эти различия служат могущественной силой добра», – заявил президент МПК Эндрю Парсонс .

Паралимпиада завершится 8 сентября.