Глава Международного паралимпийского комитета: «В эпоху растущего глобального конфликта пусть спорт станет связующим звеном»
Глава Международного паралимпийского комитета выступил с речью к Играм-2024
28 августа в Париже прошла церемония открытия Паралимпийских игр.
«Мы находимся здесь, в красивейшем городе мира, в один из самых критических моментов нашей новейшей истории.
В эпоху растущего глобального конфликта, неприязни и изоляции пусть спорт станет социальным связующим звеном, которое объединит нас.
На Паралимпийских играх-2024 в Париже мы будем отмечать то, благодаря чему мы отличаемся, показывать силу в разнообразии и что эти различия служат могущественной силой добра», – заявил президент МПК Эндрю Парсонс.
Паралимпиада завершится 8 сентября.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт МПК
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