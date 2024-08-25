Шубенков об Олимпиаде: «С этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Не транслировать было неправильно»

Теги Бег сборная России Олимпийская сборная России Сергей Шубенков Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Сергей Шубенков назвал неправильным отказ российских телеканалов от Олимпиады.

Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступали пятнадцать российских спортсменов в нейтральном статусе.

– В России не транслировали ОИ. Правильное решение?

– На мой взгляд, это ужасно. Олимпийские игры, как ни крути, это соревнования большого масштаба, круче в спорте ничего нет.

Сейчас есть некоторые негативные тенденции: сравнить, какими были Олимпийские игры, и какими они стали. Есть некоторые неприятные моменты. Но с этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Уверен, что многие зрители хотели бы увидеть, люди, которые просто любят спорт.

Мой тренер очень любит «Формулу-1», болеет за «Лос-Анджелес Лейкерс», хотя там нет ни одного россиянина. Но тем не менее он любит следить и болеть. Для таких людей спорт и существует. Не транслировать было неправильно, – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.

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4 комментария
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Правильно сказал. мы много потеряли не транслируя. обсуждали то, чего не видели.
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Все верно, Серёга. Посмотрел Олимпиаду почти в полном объёме. Вполне доволен
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ну так спорт же вне политики,
при этом наши политики решили не показывать.
отличная была олимпиада, и по организации и по драматизму на площадках.
недостатки были на любых ои
было что посмотреть. зацепил немного в интернете
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Так все же можно было спокойно посмотреть на сайте ОИ. Еще и в куда более полном объеме, чем обычно. Так что кто хотел смотреть, ничего не потерял
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