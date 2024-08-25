Шубенков об Олимпиаде: «С этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Не транслировать было неправильно»

Сергей Шубенков назвал неправильным отказ российских телеканалов от Олимпиады.

Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступали пятнадцать российских спортсменов в нейтральном статусе.

– В России не транслировали ОИ. Правильное решение?

– На мой взгляд, это ужасно. Олимпийские игры, как ни крути, это соревнования большого масштаба, круче в спорте ничего нет.

Сейчас есть некоторые негативные тенденции: сравнить, какими были Олимпийские игры, и какими они стали. Есть некоторые неприятные моменты. Но с этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Уверен, что многие зрители хотели бы увидеть, люди, которые просто любят спорт.

Мой тренер очень любит «Формулу-1», болеет за «Лос-Анджелес Лейкерс», хотя там нет ни одного россиянина. Но тем не менее он любит следить и болеть. Для таких людей спорт и существует. Не транслировать было неправильно, – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.