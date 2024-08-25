Шубенков об Олимпиаде: «С этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Не транслировать было неправильно»
Сергей Шубенков назвал неправильным отказ российских телеканалов от Олимпиады.
Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступали пятнадцать российских спортсменов в нейтральном статусе.
– В России не транслировали ОИ. Правильное решение?
– На мой взгляд, это ужасно. Олимпийские игры, как ни крути, это соревнования большого масштаба, круче в спорте ничего нет.
Сейчас есть некоторые негативные тенденции: сравнить, какими были Олимпийские игры, и какими они стали. Есть некоторые неприятные моменты. Но с этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Уверен, что многие зрители хотели бы увидеть, люди, которые просто любят спорт.
Мой тренер очень любит «Формулу-1», болеет за «Лос-Анджелес Лейкерс», хотя там нет ни одного россиянина. Но тем не менее он любит следить и болеть. Для таких людей спорт и существует. Не транслировать было неправильно, – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.
при этом наши политики решили не показывать.
отличная была олимпиада, и по организации и по драматизму на площадках.
недостатки были на любых ои
было что посмотреть. зацепил немного в интернете