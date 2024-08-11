Себастьян Коу подтвердил, что может выдвинуть кандидатуру на пост главы МОК: «Я собираюсь рассмотреть эту возможность»

Себастьян Коу подтвердил, что думает о выдвижении кандидатуры на пост главы МОК.

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее сообщил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025 году.

«Я всегда четко давал понять, что если появится такая возможность, то я серьезно обдумаю ее. Очевидно, что этим я и займусь, ведь сейчас возможность появилась.

Конечно, я собираюсь ее рассмотреть. Я участвовал в олимпийском движении большую часть своей жизни», – отметил британец Коу.

Коу с 2015 года возглавляет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). До этого он также руководил Британской олимпийской ассоциацией (2012–2016) и оргкомитетом Игр-2012 в Лондоне.

Также Коу является двукратным олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров. Он побеждал в 1980 и 1984 годах.

Томас Бах уходит из МОК. Что известно