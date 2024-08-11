Себастьян Коу подтвердил, что может выдвинуть кандидатуру на пост главы МОК: «Я собираюсь рассмотреть эту возможность»

Теги МОК World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Томас Бах Легкая атлетика

Себастьян Коу подтвердил, что думает о выдвижении кандидатуры на пост главы МОК.

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее сообщил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025 году.

«Я всегда четко давал понять, что если появится такая возможность, то я серьезно обдумаю ее. Очевидно, что этим я и займусь, ведь сейчас возможность появилась.

Конечно, я собираюсь ее рассмотреть. Я участвовал в олимпийском движении большую часть своей жизни», – отметил британец Коу.

Коу с 2015 года возглавляет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). До этого он также руководил Британской олимпийской ассоциацией (2012–2016) и оргкомитетом Игр-2012 в Лондоне.

Также Коу является двукратным олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров. Он побеждал в 1980 и 1984 годах.

Томас Бах уходит из МОК. Что известно

 

25 комментариев
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Ответ timur055
Главный русофоб среди спортивных руководителей. Если его выберут, то ничего хорошего не будет
Вообще не важно кто будет капитанов корабля, даже если выберут Ковентри. Баха изначально считали главным другом России.
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Главный русофоб среди спортивных руководителей. Если его выберут, то ничего хорошего не будет
+16
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Коу давно люто ненавидит Россию.
Так что надо и к такому готовиться.....
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+4
Ответ timur055
Главный русофоб среди спортивных руководителей. Если его выберут, то ничего хорошего не будет
Ну как-же будем Баха вспоминать хорошими словами.
+7
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+4
Ответ Кали гула
Себастьян Коу - достойный человек !!! Полностью поддерживаю его кандидатуру !! по крайней мере хоть фамилию не менял - как некое Лутфуллоев ( Кремлёв ) ....
Самый отъявленный русофоб.
+4
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+3
Неужели нет более молодого кандидата? Геронтократия продолжается?
+8
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Ответ Edward XVII
Комментарий скрыт
К сожалению,каждый из этих "руководителей" издевался над своими гражданами по 30 лет. Это почти время одного поколения.
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Кох(Скрипаль)
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Депутатам стоит приготовиться
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Ответ Новак Шпагатович
Неужели нет более молодого кандидата? Геронтократия продолжается?
Писали, что ещё один кандидат - пловчиха Крести Ковентри. 40 лет.
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Ответ Новак Шпагатович
Я бы посмотрел на президента-женщину. Я не феминист и мне совершенно все равно, мужчина или женщина, но у Кирсти авторитета не так много, чтобы быть президентом. Просто бы хотелось, чтобы президент думал о спорте, а не о политике и не про современную повесточку и не тянул все это в спорт, где и так уже хватает этого.
Как это нет? Многократная олимпийская чемпионка от Зимбабве. Африка её поддержит.
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Ответ Артем Галкин
Видимо чей то любовник.
Бориса Джонсона.
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Ответ Дмитрий Тясин
Вообще не важно кто будет капитанов корабля, даже если выберут Ковентри. Баха изначально считали главным другом России.
Друзей России нет, но я за милфу Ковентри.
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Ответ timur055
Главный русофоб среди спортивных руководителей. Если его выберут, то ничего хорошего не будет
Ха-ха. Этот "русофоб" приезжал на Московскую Олимпиаду в качестве нейтрального атлета и плевал на бойкот своей страны.
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Ответ Дмитрий Тясин
Вообще не важно кто будет капитанов корабля, даже если выберут Ковентри. Баха изначально считали главным другом России.
Он и был другом России до определённой истории.
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