10 спортсменов наградят перераспределенными медалями за прошлые Олимпиады в рамках Игр-2024 в Париже

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10 спортсменов получат награды за прошлые Игры в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

На площади Трокадеро пройдет торжественная церемония награждения медалями, которые были перераспределены. 

Беверли Макдональд (Ямайка) получит бронзу Сиднея-2000 в беге на дистанции 200 м. 

Челси Хаммонд-Росс (Ямайка) – бронзу Пекина-2008 в прыжках в длину. 

Тарек Йехиа Фуад Абдельазим (Египет) – бронзу Лондона-2012 в тяжелой атлетике, до 85 кг. 

Эрик Кайнард (США) и Дерек Друэн (Канада) – золото и серебро Лондона-2012 в прыжках в высоту соответственно. Медали достались Кайнарду и Друэну после дискалификации и аннулирования результата россиянина Ивана Ухова

Лашинда Демус (США), Зузана Гейнова (Чехия) и Калис Спенсер (Ямайка) – золото, серебро и бронза Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами соответственно. Медали перешли к легкоатлеткам после аннулирования результата россиянки Натальи Антюх.

Абеба Арегави (Эфиопия) – бронзу Лондона-2012 в беге на 1500 м. 

Чон Сан Гюн (Южная Корея) – бронзу Лондона-2012 в тяжелой атлетике, свыше 105 кг. 

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11 комментариев
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Какой будет реакция ямайца пенсионера, получившего бронзу спустя 24 года
+8
-2
+6
В истории конечно останутся с этими результатами, но эмоций победы уже не будет, обидно конечно
+8
-3
+5
Ответ jjeka
Какой будет реакция ямайца пенсионера, получившего бронзу спустя 24 года
Это женщина
+5
0
+5
А спиритический сеанс будет, чтобы сыграть гимн французам после распределения золотой медали 1900 года в их пользу?
+4
-2
+2
А за что у Ухова отобрали?
+2
0
+2
и конечно, мы будем стоять, лыбиться и кичиться чужими медальками...

кому нахер всрались эти медали спустя 12-15-20 лет?!
просто потому что чмок поехали крыши решили распилить чужие медали по непонятным причинам???
+2
-1
+1
Ответ Адекватный неадекват
В истории конечно останутся с этими результатами, но эмоций победы уже не будет, обидно конечно
Зато будут у тех, у кого отобрали
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
Это женщина
Сейчас это не так принципиально
+1
0
+1
Беверли Макдональд (Ямайка) получит бронзу Сиднея-2000 в беге на дистанции 200 м после дисквалификации Мэрион Джонс.
Челси Хаммонд-Росс (Ямайка) – бронзу Пекина-2008 в прыжках в длину после дисквалификации Татьяны Лебедевой.
Абеба Арегави (Эфиопия) – бронзу Лондона-2012 в беге на 1500 м после поочередной дисквалификации турчанок Аслы Алптекин и Гамзе Булут. Интересно, Татьяна Томашова получила свое серебро?
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Ответ Owen_the_Simple
Это женщина
*ямайки да
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