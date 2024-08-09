10 спортсменов наградят перераспределенными медалями за прошлые Олимпиады в рамках Игр-2024 в Париже

10 спортсменов получат награды за прошлые Игры в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

На площади Трокадеро пройдет торжественная церемония награждения медалями, которые были перераспределены.

Беверли Макдональд (Ямайка) получит бронзу Сиднея-2000 в беге на дистанции 200 м.

Челси Хаммонд-Росс (Ямайка) – бронзу Пекина-2008 в прыжках в длину.

Тарек Йехиа Фуад Абдельазим (Египет) – бронзу Лондона-2012 в тяжелой атлетике, до 85 кг.

Эрик Кайнард (США) и Дерек Друэн (Канада) – золото и серебро Лондона-2012 в прыжках в высоту соответственно. Медали достались Кайнарду и Друэну после дискалификации и аннулирования результата россиянина .

Лашинда Демус (США), (Чехия) и Калис Спенсер (Ямайка) – золото, серебро и бронза Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами соответственно. Медали перешли к легкоатлеткам после аннулирования результата россиянки .

Абеба Арегави (Эфиопия) – бронзу Лондона-2012 в беге на 1500 м.

Чон Сан Гюн (Южная Корея) – бронзу Лондона-2012 в тяжелой атлетике, свыше 105 кг.