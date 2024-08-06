Арман Дюплантис: «Побить мировой рекорд на Олимпиаде было моей заветной мечтой с детства»

Теги рекорды сборная Швеции Олимпиада-2024 Арман Дюплантис Легкая атлетика

Арман Дюплантис заявил, что с детства мечтал побить мировой рекорд на Олимпиаде.

Накануне шведский спортсмен завоевал золото Игр-2024 в Париже с рекордом мира – 6,25 метра.

«Я пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент. Такие вещи кажутся нереальными, это за пределами физических ощущений.

Что я могу сказать? Я только что побил мировой рекорд на Олимпиаде – главном событии в прыжках с шестом из всех возможных. С детства моей самой заветной мечтой было побить мировой рекорд на Олимпиаде, и мне удалось сделать это перед самой невероятной публикой из всех, перед которыми я когда-либо выступал.

Я старался собраться с мыслями [перед прыжком на рекорд], насколько это было возможно. Толпа сходила с ума. Было так громко, словно это матч в американском футболе. Я уже бывал на стадионе вместимостью 100 тысяч человек, но никогда при этом не был в центре внимания», – цитирует 24-летнего Дюплантиса World Athletics.

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17 комментариев
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Великолепный праздник от потрясающего прыгуна!
С победой и с мировым рекордов, герой Олимпиады!
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помню Бубка в моем детсве прыгал чуть за 6- это казалось космос. я сам занимался ЛА. но 6.25 это .....
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Ответ Gif Det
Наконец то побил рекорд фармацевтического рекордсмена.
С 2020 года Дюплантис бьёт только СВОИ мировые рекорды.
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Красава!
Осуществил мечту ярчайшим образом.
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Видеть, как побивается значимый для спорта мировой рекорд это было и любителей спорта заветной мечтой.
Спасибо!
Всей семьёй смотрели до поздна.
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+4
Ответ Джон Силвер_1116158947
Оказывается он за 10,5 стометровку бегает. Надо проверить, что за круасаны он там ест))
Как Тайсон говорил, почему он выигрывает- я встаю в 4 утра и бегаю и продолжаю тренироваться.
Джордан- все говорят только о моём таланте, но никто не говорит, что как я много тренируюсь. С Месси такая же история.
Но почему-то кому-то проще всё упрощать и говорить про "тех", что у них всё коротким путём, а не трудом.
+4
0
+4
Ответ Final 94
Как Тайсон говорил, почему он выигрывает- я встаю в 4 утра и бегаю и продолжаю тренироваться. Джордан- все говорят только о моём таланте, но никто не говорит, что как я много тренируюсь. С Месси такая же история. Но почему-то кому-то проще всё упрощать и говорить про "тех", что у них всё коротким путём, а не трудом.
Как только я перестаю бухать и жрать непонятно что, а вместо этого херачу 20 к шагов в день, следить за питанием и всячески двигаться, так мои спортивные результаты улучшаются. Без допинга. Но мои бухающие друзья не верят, что это возможно без фармы.
+4
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+4
Теперь можно заканчивать вообще всё))
+4
-3
+1
Ответ Вагнер Абаб
Как только я перестаю бухать и жрать непонятно что, а вместо этого херачу 20 к шагов в день, следить за питанием и всячески двигаться, так мои спортивные результаты улучшаются. Без допинга. Но мои бухающие друзья не верят, что это возможно без фармы.
Но потом опять наступает вечер пятницы и все коту под хвост))
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Оказывается он за 10,5 стометровку бегает.
Надо проверить, что за круасаны он там ест))
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Это - Олимпиада!!! (С)
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Арман по-казахски значит "мечта")))
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Провальная олимпиада, по словам специально назначенных пропаган донов.
--- Рекорд Дюплантиса = украшение олимпиады. А уж вчерашняя золотая медаль самой красивой спортсменки Кили Ходжкинсон на 800 метров - бальзам на душу и услада глаз.
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Ответ Final 94
Как Тайсон говорил, почему он выигрывает- я встаю в 4 утра и бегаю и продолжаю тренироваться. Джордан- все говорят только о моём таланте, но никто не говорит, что как я много тренируюсь. С Месси такая же история. Но почему-то кому-то проще всё упрощать и говорить про "тех", что у них всё коротким путём, а не трудом.
Я с вами абсолютно согласен.
Желаю только вам где-нибудь приобрести немного чувства юмора.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Я с вами абсолютно согласен. Желаю только вам где-нибудь приобрести немного чувства юмора.
Не считал. Да, чувство юмора это ещё и точно дать читателю понять, что это юмор/сарказм)
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