Арман Дюплантис: «Побить мировой рекорд на Олимпиаде было моей заветной мечтой с детства»
Арман Дюплантис заявил, что с детства мечтал побить мировой рекорд на Олимпиаде.
Накануне шведский спортсмен завоевал золото Игр-2024 в Париже с рекордом мира – 6,25 метра.
«Я пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент. Такие вещи кажутся нереальными, это за пределами физических ощущений.
Что я могу сказать? Я только что побил мировой рекорд на Олимпиаде – главном событии в прыжках с шестом из всех возможных. С детства моей самой заветной мечтой было побить мировой рекорд на Олимпиаде, и мне удалось сделать это перед самой невероятной публикой из всех, перед которыми я когда-либо выступал.
Я старался собраться с мыслями [перед прыжком на рекорд], насколько это было возможно. Толпа сходила с ума. Было так громко, словно это матч в американском футболе. Я уже бывал на стадионе вместимостью 100 тысяч человек, но никогда при этом не был в центре внимания», – цитирует 24-летнего Дюплантиса World Athletics.
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Дюплантис повторил позу стрелка с рукой в кармане. Два бати Парижа!
Я увидел безумный рекорд на «Стад де Франс» и сорвал голос: Дюплантис взлетел с шестом на 6,25 метра! 😱
С победой и с мировым рекордов, герой Олимпиады!
Осуществил мечту ярчайшим образом.
Спасибо!
Всей семьёй смотрели до поздна.
Джордан- все говорят только о моём таланте, но никто не говорит, что как я много тренируюсь. С Месси такая же история.
Но почему-то кому-то проще всё упрощать и говорить про "тех", что у них всё коротким путём, а не трудом.
Надо проверить, что за круасаны он там ест))
--- Рекорд Дюплантиса = украшение олимпиады. А уж вчерашняя золотая медаль самой красивой спортсменки Кили Ходжкинсон на 800 метров - бальзам на душу и услада глаз.
Желаю только вам где-нибудь приобрести немного чувства юмора.