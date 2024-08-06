Кенийской бегунье Кипьегон вернули серебро Олимпиады после апелляции

Теги сборная Кении жен сборная Италии жен Олимпиада-2024 сборная Нидерландов жен Сифан Хассан Фейт Кипьегон Надя Баттоклетти Легкая атлетика

Кенийской бегунье Фейт Кипьегон вернули серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже.

Накануне спортсменка завоевала награду в финальном забеге на 5000 метров, но ее дисквалифицировали за создание помехи сопернице. Таким образом, серебро перешло к Сифан Хассан из Нидерландов, бронза – к итальянке Наде Баттоклетти. 

Однако кенийская команда подала апелляцию на отстранение. Арбитры в итоге встали на сторону Кипьегон.

Кипьегон 30 лет, она олимпийская чемпионка 2016 и 2021 годов на дистанции 1500 метров. Также на ее счету четыре победы на чемпионатах мира по легкой атлетике. 

 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То закопали стюардессу, то откопали...
+4
-3
+1
Она просто защищала свою траекторию. Там скорее ушлую соперницу надо дисквалифицировать
+1
0
+1
Ответ Юрий Костыгин
Таким решением просто развязывают руки.
Она была впереди, скорее соперница нарушала.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий