Кенийской бегунье Кипьегон вернули серебро Олимпиады после апелляции

Кенийской бегунье Фейт Кипьегон вернули серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже.

Накануне спортсменка завоевала награду в финальном забеге на 5000 метров, но ее дисквалифицировали за создание помехи сопернице. Таким образом, серебро перешло к Сифан Хассан из Нидерландов, бронза – к итальянке Наде Баттоклетти.

Однако кенийская команда подала апелляцию на отстранение. Арбитры в итоге встали на сторону Кипьегон.

Кипьегон 30 лет, она олимпийская чемпионка 2016 и 2021 годов на дистанции 1500 метров. Также на ее счету четыре победы на чемпионатах мира по легкой атлетике.