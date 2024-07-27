Экс-премьер Польши об открытии Олимпиады: «Вместо красивого шоу церемония стала идеологической демонстрацией»

Экс-премьер Польши назвал открытие Олимпиады-2024 «идеологической демонстрацией».

«Церемония открытия Игр вместо красивого шоу стала, скажем прямо, идеологической демонстрацией, стала пощечиной всем спортсменам, болельщикам, а также всей нашей европейской цивилизации.



Происходившее на церемонии открытия ОИ противоречит христианской и греческой культурам. Это не зависит от того, является ли кто-то христианином или нет.

Это больное кривое зеркало, противоречащее нашим христианским, а также греческим фундаментам, фундаментам нашей европейской культуры.

Игры должны быть пространством здорового спортивного соревнования, включающей все народы, ибо лозунг Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее», а не «Громче, глупее и вульгарнее». Мы не хотим таких Игр», – заявил Матеуш Моравецкий.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады