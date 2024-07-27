Экс-премьер Польши об открытии Олимпиады: «Вместо красивого шоу церемония стала идеологической демонстрацией»

Теги открытие Олимпиада-2024 Р-Спорт Легкая атлетика

Экс-премьер Польши назвал открытие Олимпиады-2024 «идеологической демонстрацией».

«Церемония открытия Игр вместо красивого шоу стала, скажем прямо, идеологической демонстрацией, стала пощечиной всем спортсменам, болельщикам, а также всей нашей европейской цивилизации. 
 
Происходившее на церемонии открытия ОИ противоречит христианской и греческой культурам. Это не зависит от того, является ли кто-то христианином или нет.

Это больное кривое зеркало, противоречащее нашим христианским, а также греческим фундаментам, фундаментам нашей европейской культуры.

Игры должны быть пространством здорового спортивного соревнования, включающей все народы, ибо лозунг Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее», а не «Громче, глупее и вульгарнее». Мы не хотим таких Игр», – заявил Матеуш Моравецкий. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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39 комментариев
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Вся ботоферма сайта прочно работает на удаление адекватных комментов или мощное минусяторство. Надо показать обывателям прекрасность этого уродливого действа ОИ и отработать заказ...
+37
-7
+30
Трудно с ним не согласиться.
+22
-5
+17
Ответ Russ Ivan
Вся ботоферма сайта прочно работает на удаление адекватных комментов или мощное минусяторство. Надо показать обывателям прекрасность этого уродливого действа ОИ и отработать заказ...
Отрабатывают 5 гривен за коммент
+18
-2
+16
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Ухилянт ?
+14
-2
+12
Превратили Евровидение в посмешище, теперь взялись за ОИ...следующий ЧМ по футболу в США.
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Поляк - агент Кремля. Сюр. А если серьёзно, это же надо сделать так, чтобы у поляков стала единая точка зрения с русскими. Вероятность найти жизнь на Марсе выше
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Он хотел сказать, пидарастической.
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Поляки - идейные католики. Чего-то такого я и ожидал от них
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Эти пауки в банке сожрут друг друга рано или поздно
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Да ладно?:))
А местная либеральная публика в восторге😂
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Моравецкий, не лицемерь в вопросах что спорт это не политика.
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Ответ Фан Рубина
Лех Качинский промолчит.
😯
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Ответ Cube Litening C:68X
Комментарий удален пользователем
Tuska wina
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Меня, чего говорить, забавляет этот аттракцион неслыханного лицемерия. Когда певец Шура воспевал "ты не верь слезам, всё вернётся", вы где были, милые?
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Вижу новостника Марию Величко, сразу понимаю, что это фейк. Естественно, она следит за РИА. ))
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Ответ Юквэл
Моравецкий, не лицемерь в вопросах что спорт это не политика.
Всё верно он сказал.
Леваков гнать надо поганой метлой,пока они Европу не ухандошили
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Ну так вы же сами к европке так тянулись. Уже не нравится?
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Ответ Dr. Heisenberg
Спортс, судя по всему, тоже решил взять бабками. Иначе непонятно, почему столько новостей с отрицательными высказываниями в адрес открытия ОИ и практически отсутствие положительных. хотя их полно, причем от фигур несоизмеримо более значимых, чем Сосо Павливлиашвили, Лера Кудрявцева и даже бывший премьер Польши.
Фигуры значимые это кто в вашем представлении?
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Ответ Dr. Heisenberg
Спортс, судя по всему, тоже решил взять бабками. Иначе непонятно, почему столько новостей с отрицательными высказываниями в адрес открытия ОИ и практически отсутствие положительных. хотя их полно, причем от фигур несоизмеримо более значимых, чем Сосо Павливлиашвили, Лера Кудрявцева и даже бывший премьер Польши.
от кого ?
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Ответ Dr. Heisenberg
Спортс, судя по всему, тоже решил взять бабками. Иначе непонятно, почему столько новостей с отрицательными высказываниями в адрес открытия ОИ и практически отсутствие положительных. хотя их полно, причем от фигур несоизмеримо более значимых, чем Сосо Павливлиашвили, Лера Кудрявцева и даже бывший премьер Польши.
Не плачь и не мучайся. В интернете полно сайтов, где молятся на "цивилизованную европу" и клянут мордор. Тебя там ждут))
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Ответ justbored
Меня, чего говорить, забавляет этот аттракцион неслыханного лицемерия. Когда певец Шура воспевал "ты не верь слезам, всё вернётся", вы где были, милые?
А в каком образе Шура воспевал?)
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Ответ Ростов-на-Дону
Он хотел сказать, пидарастической.
Олимпедиада
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Что этот еврогей недоволен? Открытие продемострировало весь арсенал европейских ценностей. Это вам не варварский консервативный любимый Мордор.
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Ответ Гномович!
Превратили Евровидение в посмешище, теперь взялись за ОИ...следующий ЧМ по футболу в США.
Совсем чтоли дело плохо у тебя , милок , если в статусы оскорбления мне пишешь ? ))
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Ответ Cube Litening C:68X
Комментарий удален пользователем
Лех Качинский промолчит.
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Не знал, что Моравецкий - легкий атлет.
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Спортс, судя по всему, тоже решил взять бабками. Иначе непонятно, почему столько новостей с отрицательными высказываниями в адрес открытия ОИ и практически отсутствие положительных. хотя их полно, причем от фигур несоизмеримо более значимых, чем Сосо Павливлиашвили, Лера Кудрявцева и даже бывший премьер Польши.
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стала идеологической демонстрацией...пиТарасы-они и есть пиТарасы-хоть в еуропе хоть на украдине.
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Экс-премьер Польши об открытии Олимпиады: "Курва!"
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Когда нужно,поляк становится уроженцем Уошингтона во плоти.
Поляк прекрасно знает, кто поставляет корм.
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