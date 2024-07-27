Епископы Франции выразили сожаление из-за сцен «издевательств над христианством» на открытии Олимпиады в Париже

Теги открытие Олимпиада-2024 Водные виды

Епископы Франции сожалеют из-за сцен «издевательств над христианством» на открытии ОИ.

Об этом говорится в заявлении Конференции епископов Франции. 

«Церемония открытия, прошедшая вчера вечером, подарила всему миру чудесные моменты красоты и радости, эмоции и получила всеобщее признание.

К сожалению, эта церемония включала в себя сцены насмешек и издевательств над христианством, о чем мы глубоко сожалеем.

Мы благодарим представителей других религиозных конфессий, выразивших свою солидарность с нами. Сегодня мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокаций определенных сцен.

Олимпийское празднование выходит далеко за рамки идеологических предубеждений нескольких художников», – говорится в заявлении. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То есть вслед за политиками европейскими, претензии пошли уже от церковных служителей. Что теперь здешние защитники церемонии открытия скажут? Что это тоже зависть?
+53
-7
+46
Представляю, какая волна беспорядков прошла бы во Франции, если вместо христианства в подобную ситуацию попал ислам
+25
-1
+24
Откровенно говоря, епископы Франции, почему-то, представляются такими же сабжами, что и те, которые участвовали в открытии Олимпиады.)
+11
-2
+9
Епископы должны не выражать сожаление, а реорганизоаать орден Тампилеров, собрать людей и порубить всю эту мерзость в капусту.
+14
-6
+8
Ответ БляхаджинсКарпина
То есть вслед за политиками европейскими, претензии пошли уже от церковных служителей. Что теперь здешние защитники церемонии открытия скажут? Что это тоже зависть?
Да что вы еще хотите от розовых пони? Там одна клетка на всех.
+14
-7
+7
Игры дружбы нужно открыть крестным ходом
+6
0
+6
Сожаление? А раньше на костёр бы отнесли.
+5
-1
+4
Ответ ennioguzzo
в одно место организаторы засунули ваше сожаление. egalite fraternite liberte
Судя по всему, организаторы много чего засовывают в одно место. Да и работают через него же
+3
0
+3
Ответ SlanselaP
Епископы должны не выражать сожаление, а реорганизоаать орден Тампилеров, собрать людей и порубить всю эту мерзость в капусту.
Этот орден по-сути сейчас у власти в Европе
+5
-3
+2
Ответ kulik13
Откровенно говоря, епископы Франции, почему-то, представляются такими же сабжами, что и те, которые участвовали в открытии Олимпиады.)
Любители маленьких мальчиков.
+2
0
+2
Ответ Bosniec
Представляю, какая волна беспорядков прошла бы во Франции, если вместо христианства в подобную ситуацию попал ислам
Ислам? А когда последний раз масскульт критиковал иудаизм? Режиссёр открытия принадлежит к народу, в котором эта религия является доминирующей. Стал бы он насмехаться над ней?
+2
0
+2
Ответ riverman1980
На Западе белый гетеросексуальный христианин находится на самом дне толерантной пирамиды, ниже нет никого. А вот попробуй также "пошутить" над геями и конец любой карьере.
Как это никого. Жители Российской Федерации))
+1
0
+1
Запад прогнил, и это факт. Вчера это лицезрели
+2
-1
+1
в одно место организаторы засунули ваше сожаление.
egalite fraternite liberte
+2
-1
+1
Ответ Андрей Тарусов
Крестовые походы это ответные действия на исламскую экспансию
Которые из? Если почитать внимательно, то можно найти крестовый поход против евреев в Германии...
0
0
0
Ответ Bosniec
Представляю, какая волна беспорядков прошла бы во Франции, если вместо христианства в подобную ситуацию попал ислам
Казалось бы, причем тут Ислам?)
0
0
0
Ответ Bosniec
Представляю, какая волна беспорядков прошла бы во Франции, если вместо христианства в подобную ситуацию попал ислам
Добрые епископы стали. Бывали времена, когда они за такое на дыбе пытали, а потом на костре жгли.
0
0
0
Ответ SlanselaP
Епископы должны не выражать сожаление, а реорганизоаать орден Тампилеров, собрать людей и порубить всю эту мерзость в капусту.
Да не, орден Ассасинов тоже не дремлет, тамплиеры не помогут.)))
0
0
0
Ответ SlanselaP
Епископы должны не выражать сожаление, а реорганизоаать орден Тампилеров, собрать людей и порубить всю эту мерзость в капусту.
Да, хотелось бы более решительного заявления - и по поводу глумления над историей и одобрения якобинского террора тоже.
0
0
0
Ответ БляхаджинсКарпина
То есть вслед за политиками европейскими, претензии пошли уже от церковных служителей. Что теперь здешние защитники церемонии открытия скажут? Что это тоже зависть?
Прочитай первый абзац заявления.
0
0
0
Ответ BourgesBasket
Может быть, нужно подправить ваше представление о них?
Ну да, ведь папы римские не устраивали оргии, например? Не резали просто так людей, которые по-другому верили в их божка? И т.д и т.д
0
0
0
Ответ BourgesBasket
Может быть, нужно подправить ваше представление о них?
Есть контраргументы против серии из Южного парка?)
0
0
0
Ответ БляхаджинсКарпина
То есть вслед за политиками европейскими, претензии пошли уже от церковных служителей. Что теперь здешние защитники церемонии открытия скажут? Что это тоже зависть?
так от церковных служителей претензии сам бох велел )))
0
0
0
Ответ nnp165
Что эта сцена, из-за которой сыр-бор, далеко не вся церемония открытия. В общем и целом мне понравилось, без этой сцены вполне можно было бы обойтись.
Вся церемония делалась как раз для этой сцены и что бы ее показать на миллиардную аудиторию
0
0
0
Сжечь на костре этих деятелей искусства
0
0
0
На Западе белый гетеросексуальный христианин находится на самом дне толерантной пирамиды, ниже нет никого. А вот попробуй также "пошутить" над геями и конец любой карьере.
+2
-2
0
Пук пук среньк, короче схавали, ожидаю далее еще более высокий уровень трэш контента
0
0
0
Политика,скандалы,ЛГБТ, а спорта то и нет.
0
0
0
Французские католики уже давно скуколдились. Даже осудить нормально не могут, мукпук, хорошая церемония
+3
-3
0
Передайте Лере Кудрявцевой , что жизнь во Франции налаживается !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий