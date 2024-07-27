Епископы Франции выразили сожаление из-за сцен «издевательств над христианством» на открытии Олимпиады в Париже

Епископы Франции сожалеют из-за сцен «издевательств над христианством» на открытии ОИ.

Об этом говорится в заявлении Конференции епископов Франции.

«Церемония открытия, прошедшая вчера вечером, подарила всему миру чудесные моменты красоты и радости, эмоции и получила всеобщее признание.

К сожалению, эта церемония включала в себя сцены насмешек и издевательств над христианством, о чем мы глубоко сожалеем.

Мы благодарим представителей других религиозных конфессий, выразивших свою солидарность с нами. Сегодня мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокаций определенных сцен.

Олимпийское празднование выходит далеко за рамки идеологических предубеждений нескольких художников», – говорится в заявлении.

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