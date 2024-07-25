Светлана Журова: «Если ситуация на Украине дойдет до мирных переговоров, то практически сразу мы вернемся с флагом и с гимном»
Светлана Журова назвала условия возвращения российских спортсменов на турниры.
«Если ситуация на Украине будет доведена до мирных переговоров, о чем чаще стали говорить мировые политики, то понятно, что практически сразу после этого мы вернемся с флагом и с гимном.
Я не могу прогнозировать, что будет с мирным соглашением, но от этого зависит возвращение наших спортсменов с полным доступом и со всеми атрибутами российской государственности к соревнованиям. Исключительно от этого зависит», – рассказала депутат Госдумы.
А почему бы прямо не сказать, когда кое-кого снесут с трона и неадекватных депутатов из Госдумы уберут, вот тогда действительно страну вернут во все международные организации. Но, это случится ой как не скоро.
То есь это все ради Ротенбергов и Вы это поддерживаете, так получается.
Санкции снимаются десятилетиями, даже после выполнения всех условий.
Возвращение сборной России возможно только после окончания войны и подписания мирного договора.