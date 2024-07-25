Светлана Журова: «Если ситуация на Украине дойдет до мирных переговоров, то практически сразу мы вернемся с флагом и с гимном»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Легкая атлетика

Светлана Журова назвала условия возвращения российских спортсменов на турниры.

«Если ситуация на Украине будет доведена до мирных переговоров, о чем чаще стали говорить мировые политики, то понятно, что практически сразу после этого мы вернемся с флагом и с гимном.

Я не могу прогнозировать, что будет с мирным соглашением, но от этого зависит возвращение наших спортсменов с полным доступом и со всеми атрибутами российской государственности к соревнованиям. Исключительно от этого зависит», – рассказала депутат Госдумы.

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64 комментария
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Ещё санкции все сразу снимут, вернутся на российский рынок и вольют в нашу экономику кучу далларов. Журовой пора бы паузу сделать с наркотическими веществами.
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а также с икрой, водкой и дрессированными медведями
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Вы уже определитесь. Или приползут сами просить вернуться, или вернут на своих условиях) И почему идут разговоры о возвращении в "загнивающее" олимпийское движение
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Санкции не снимут долгое время после заключения мира, а некоторые не снимут вообще. До соревнований скорее всего допустят, но явно не в полном объеме
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Во как дурят народ. Они думают, что вся страна сплошь состоит из «недалеких»людей. Послезавтра подпишут мирный договор, а через неделю страну разбанят.
А почему бы прямо не сказать, когда кое-кого снесут с трона и неадекватных депутатов из Госдумы уберут, вот тогда действительно страну вернут во все международные организации. Но, это случится ой как не скоро.
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Ответ Verhovn
Комментарий скрыт
А что целесообразно? Будет ли Россия жить лучше или хотя бы так же как до, даже если Дойдет до Преднестровья? Сможет ли болельщик сходить на свою команду на стадион в еврокубках? Сможет ли житель крупного города сходить и купить матрац там же где сборная Швеции? Сможет ли молодой человек сходить на концерт любимой группы в Москве или СПб, у которой мировое турне? Сможет ли министр отправить своих детей учиться в Англию? Сможет ли условный Олег открыть бизнес с американским партнёром? Ответ на всё - нет. А ради чего это? Ради руин городов о которых раньше никто не слышал и никогда не найдет на карте. Ну и ради того чтобы Ротенберги пилили бабло на стройке в новых регионах, да.
То есь это все ради Ротенбергов и Вы это поддерживаете, так получается.
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От авторов сами приползут к лету
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Чудо безграмотное в курсе, что ОКР отстранён? И причина там такая, что никакими мирными переговорами её не затрёшь.
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Сразу вернёмся в Содом и Гоморру. Ура, товарищи!
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Ответ Чёрный тюльпан
Ещё санкции все сразу снимут, вернутся на российский рынок и вольют в нашу экономику кучу далларов. Журовой пора бы паузу сделать с наркотическими веществами.
Санкции все сразу не снимут даже теоретически. Это долгий и муторный бюрократический процесс.
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А если путин выводит войска с территории Украины, то шанс ещё больше. А если бы не вводил, то все спортсмены так и выступали.
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Нет, Света! Это будет еще нескоро
Санкции снимаются десятилетиями, даже после выполнения всех условий.
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Ответ Verhovn
Комментарий скрыт
Настучать на меня не забудьте, как истинный "Патриот"
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Эх, хорошие мечты. И про возвращение спортсменов, и про мирные переговоры.
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Глубокомысленные рассуждизмы...
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Патриотам можно начинать полировать флагштоки...
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Ответ Proline
Санкции все сразу не снимут даже теоретически. Это долгий и муторный бюрократический процесс.
Санкции не для того принимались, чтобы их снимать.
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Ответ Виктор Войнов
Если противники России признают за ней все новые регионы, то санкции сразу снимутся , так как пропадёт их предмет. И это так то один из пунктов мирового соглашения предложенного РФ. Не думаю , что от него кто то откажется. Иначе вообще какой смысл?
От "У России нет цели отторгать чужие территории, у нас своих хватает" до "Признают за РФ все новые территории" за 2 года) А как бесновались тут, как кричали, что Россия ничего никогда не завоевывала.
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Мечтать не вредно.
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Вот непонятно . Тут два варианта - или это для каких-то " политических" целей такой " духоподьемный" пост , или с восприятием окружающего мира , с реальной оценкой происходящего , у таких (!) депутатов действительно очень глубокие проблемы ... Боюсь , что второе ...
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Нет. Не вернёмся. Два десятка стран в Европе будут продолжать давить на эту тему со всей силы. И опять будет проще отцепить одну страну, а не 20.
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А как же санкции нам только на пользу
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Для начала должна замёрзнуть Европа)
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Хорошо наверное верить в сказки, легко и непринужденно жить с детским сознанием
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то ли сразу, то ли как только, так сразу. правда, не очень понятно зачем возвращаться туда, где заправляют геи и трансгендеры.
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Журова путает мирные переговоры и мирный договор. Переговоры , в той или иной форме, не прекращались никогда. Но до мирного договора еще очень далеко.
Возвращение сборной России возможно только после окончания войны и подписания мирного договора.
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В сороковых годах текущего века и то может быть.
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Щаззз!...
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Ответ Насонов Дмитрий
Санкции не снимут долгое время после заключения мира, а некоторые не снимут вообще. До соревнований скорее всего допустят, но явно не в полном объеме
Так-то санкции продлеваются либо нет. Решение об отмене не требуется...
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Ответ Proline
Санкции все сразу не снимут даже теоретически. Это долгий и муторный бюрократический процесс.
Который будут использовать для продавливания нужных интересов.
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