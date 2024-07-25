Светлана Журова: «Если ситуация на Украине дойдет до мирных переговоров, то практически сразу мы вернемся с флагом и с гимном»

Светлана Журова назвала условия возвращения российских спортсменов на турниры.

«Если ситуация на Украине будет доведена до мирных переговоров, о чем чаще стали говорить мировые политики, то понятно, что практически сразу после этого мы вернемся с флагом и с гимном.

Я не могу прогнозировать, что будет с мирным соглашением, но от этого зависит возвращение наших спортсменов с полным доступом и со всеми атрибутами российской государственности к соревнованиям. Исключительно от этого зависит», – рассказала депутат Госдумы.