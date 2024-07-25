Сергей Шубенков: «Стремление всем угодить привело Баха к тому, что он бесит буквально всех»

Сергей Шубенков поделился мнением о главе МОК Томасе Бахе.

«Изначально во всех этих конфликтах еще с 2016 года пытался занять максимально компромиссную позицию. Из всех спортивных политиков он мне всегда казался самым адекватным и не склонным к «рубке с плеча». Но вот теперь стремление всем угодить привело к тому, что он бесит буквально всех, и собирает шишки как от антироссийских популистов, так и с нашей стороны.

Задним умом уже вполне можно утверждать, что такая позиция оказалась максимально беззубой, непринципиальной и, следовательно, неверной. Но это мне с моего краю судить легко», – рассказал чемпион мира в барьерном беге.