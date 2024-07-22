Елена Исинбаева не сможет претендовать на получение статуса почетного члена МОК

Теги Елена Исинбаева МОК прыжки с шестом Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Исинбаева не сможет стать почетным членом Международного олимпийского комитета.

В МОК отметили, что почетный статус может получить только тот, кто проработал в МОК не менее десяти лет и имеет перед организацией исключительные заслуги.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия членов комиссии рассчитаны на восемь лет.

«Восьмилетний срок полномочий всех членов комиссии спортсменов, избранных на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, истечет с закрытием Олимпийских игр 2024 года в Париже», – сообщили в МОК.

Сейчас почетными членами МОК являются 38 человек, в том числе россияне Виталий Смирнов и Александр Попов.  

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45 комментариев
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как не старалась ,а пня прописали.
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Большинству россиян плевать на всевозможные статусы Исинбаевой.
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Будет членом по нечетным
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Это что ,все старания за зря ?))
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Главное - что она претендует на получение гражданства Княжества Монако...
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А что она сделала полезного для России будучи в составе МОК? Подписывала все предложения, которые выдвинули против нас!
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Ответ Otto Kretschmer
как не старалась ,а пня прописали.
совсем запуталась Ленка
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Так ей и надо, кукле продажной.
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После ее отречения от Страны мне плевать на все о ней новости. Пусть доживает на Тенерифе свои беззаботные деньки.
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Помню эта песонажиха ратовала за запрет киберспорта в России. Дескать это бесполезное времяпрепровождение, всё это вредно, игры тупые и совсем не развивают. Это говорит человек, который всю жизнь прыгал с палкой через забор.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Большинству россиян плевать на всевозможные статусы Исинбаевой.
ну так про любого спортсмена можно сказать. Большинство россиян думает о своем завтрашнем дне.
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Номинальный майор, номинальный член мок
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Ответ Сергей Жарковский
А что она сделала полезного для России будучи в составе МОК? Подписывала все предложения, которые выдвинули против нас!
будучи в составе МОК она меняла конституцию РФ
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+3
Ответ Otto Kretschmer
как не старалась ,а пня прописали.
А в России сейчас макароны). То есть плюшки за звания и награды
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Ответ igls54
Будет членом по нечетным
И членом Главного штаба «Юнармии» по любым
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Ответ unbelievable
А в звании то восстановят? )
Номинально
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Ответ Константин Шангареев
Помню эта песонажиха ратовала за запрет киберспорта в России. Дескать это бесполезное времяпрепровождение, всё это вредно, игры тупые и совсем не развивают. Это говорит человек, который всю жизнь прыгал с палкой через забор.
прыгать с палкой через забор поможет убежать от бешеных собак или эльфов ) очень полезное занятие, или отогнать их же )
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Ответ Виктор Войнов
Это что ,все старания за зря ?))
Ну а пенсию ( международную ) за 8 лет сидения в МОК наверно будет получать.
ведь это работа, представлять МОК. и на ОИ24 в Париже будет присутствовать.
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А в звании то восстановят? )
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Чисто номинально что-то пошло не так
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Вернется, окажется, что выполняла задание вождя и получит очередное воинское звание.
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Ответ Варлампий Варлампий
Санек Попов нормально устроился, наверно и зэпка из мок в карман бежит
Такой же, как Шурик 8 патриот .
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Пусть звание новое зарабатывает и погоны
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Ответ Viks
Интереснее, на что она теперь жить будет на Канарах и виллу содержать.
скоро будет переобуваться))
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Ответ ant.mart
прыгать с палкой через забор поможет убежать от бешеных собак или эльфов ) очень полезное занятие, или отогнать их же )
Ну так и киберспорт оказался востребованным - коптерами управлять, например.
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Ответ Железная Леди
ну так про любого спортсмена можно сказать. Большинство россиян думает о своем завтрашнем дне.
Т.е. ты не думаешь о своём завтрашнем дне? И по твоему разумению члены МОК не думают о своём завтрашнем дне?
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Санек Попов нормально устроился, наверно и зэпка из мок в карман бежит
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Ответ Ковид 07.10.52
Не съесть тех, кто молчит , боится правду сказать про деяния власти.
)))))
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Ответ Николай Ульянов
там таких хоть жепой ешь, если взять весь мировой спорт за последние лет 30.
Не съесть тех, кто молчит , боится правду сказать про деяния власти.
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Ответ MaksD
Вообще, если честно, глупость первейшая. Все таки она неоднократная победительница и рекордсменка.
там таких хоть жепой ешь, если взять весь мировой спорт за последние лет 30.
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