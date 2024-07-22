Елена Исинбаева не сможет претендовать на получение статуса почетного члена МОК

Исинбаева не сможет стать почетным членом Международного олимпийского комитета.

В МОК отметили, что почетный статус может получить только тот, кто проработал в МОК не менее десяти лет и имеет перед организацией исключительные заслуги.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия членов комиссии рассчитаны на восемь лет.

«Восьмилетний срок полномочий всех членов комиссии спортсменов, избранных на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, истечет с закрытием Олимпийских игр 2024 года в Париже», – сообщили в МОК.

Сейчас почетными членами МОК являются 38 человек, в том числе россияне Виталий Смирнов и Александр Попов.

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