Олимпийский комитет Испании отверг обвинения в государственной допинговой программе перед Олимпиадой-1992

Олимпийский комитет Испании отверг обвинения в допинг-программе перед ОИ-1992.

Олимпиада-1992 проходила в Барселоне.

На днях спортивный врач Эуфемиано Фуэнтес рассказал, что в Испании перед теми Играми существовала государственная допинговая программа. Якобы за несколько лет до Олимпиады он получил инструкции от правительства: «Делайте все, что хотите, но нам нужны медали».

«Приверженность чистому спорту, прозрачному и свободному от допинга, а также заботе о здоровье спортсменов является сутью ценностей, определенных в Олимпийской хартии и правилах Олимпийского комитета Испании, которым подчиняются все спортсмены и члены НОК.

Олимпийский комитет Испании никогда не терпел, а тем более не поощрял любое поведение, которое могло бы нарушить ценности спорта, олимпийский дух или которое могло бы изменить результат соревнований или поставить под угрозу здоровье спортсменов. Более того, Олимпийский комитет Испании всегда выступал за ужесточение санкций за допинг.

Более того, испанские олимпийские спортсмены на протяжении всей истории всегда подвергались тем же антидопинговым правилам и контролю, что и другие международные олимпийские спортсмены, в соответствии с правилами, установленными компетентными органами.

Мы отвергаем любые обвинения, которые пытаются поставить под сомнение чистоту, честность и прозрачность испанских олимпийцев, причем в самых решительных выражениях, когда такие обвинения основаны на словах человека, чья карьера в мире спорта была полностью дискредитирована.

Олимпийские игры в Барселоне имели организационный, спортивный и социальный успех и считаются не только в Испании, но и далеко за ее пределами, одними из величайших Игр в истории. Мы также отвергаем любые обвинения, которые, пользуясь течением времени, пытаются бросить тень необоснованного подозрения, перед которым Совет Европы не может хранить молчание.

Наконец, мы защищаем и полностью доверяем работе Каэтано Корне в качестве руководителя миссии испанской олимпийской сборной в Париже, престиж которой прочно утвердился на международном уровне», – говорится в сообщении НОК Испании.

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