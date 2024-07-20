Олимпийский комитет Испании отверг обвинения в государственной допинговой программе перед Олимпиадой-1992

Теги допинг сборная Испании сборная Испании жен Барселона-1992 Эуфемиано Фуэнтес НОК Испании Легкая атлетика

Олимпийский комитет Испании отверг обвинения в допинг-программе перед ОИ-1992.

Олимпиада-1992 проходила в Барселоне. 

На днях спортивный врач Эуфемиано Фуэнтес рассказал, что в Испании перед теми Играми существовала государственная допинговая программа. Якобы за несколько лет до Олимпиады он получил инструкции от правительства: «Делайте все, что хотите, но нам нужны медали».

«Приверженность чистому спорту, прозрачному и свободному от допинга, а также заботе о здоровье спортсменов является сутью ценностей, определенных в Олимпийской хартии и правилах Олимпийского комитета Испании, которым подчиняются все спортсмены и члены НОК.

Олимпийский комитет Испании никогда не терпел, а тем более не поощрял любое поведение, которое могло бы нарушить ценности спорта, олимпийский дух или которое могло бы изменить результат соревнований или поставить под угрозу здоровье спортсменов. Более того, Олимпийский комитет Испании всегда выступал за ужесточение санкций за допинг.

Более того, испанские олимпийские спортсмены на протяжении всей истории всегда подвергались тем же антидопинговым правилам и контролю, что и другие международные олимпийские спортсмены, в соответствии с правилами, установленными компетентными органами.

Мы отвергаем любые обвинения, которые пытаются поставить под сомнение чистоту, честность и прозрачность испанских олимпийцев, причем в самых решительных выражениях, когда такие обвинения основаны на словах человека, чья карьера в мире спорта была полностью дискредитирована.

Олимпийские игры в Барселоне имели организационный, спортивный и социальный успех и считаются не только в Испании, но и далеко за ее пределами, одними из величайших Игр в истории. Мы также отвергаем любые обвинения, которые, пользуясь течением времени, пытаются бросить тень необоснованного подозрения, перед которым Совет Европы не может хранить молчание.

Наконец, мы защищаем и полностью доверяем работе Каэтано Корне в качестве руководителя миссии испанской олимпийской сборной в Париже, престиж которой прочно утвердился на международном уровне», – говорится в сообщении НОК Испании.

Бывший спортивный врач Фуэнтес рассказал об использовании Испанией государственной системы допинга на Олимпиаде-1992

WADA расследует информацию о допинг-нарушениях в испанском спорте

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20 комментариев
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Ответ kazus
Было очень давно, но не помню, что б испанцем это как то помогло. Они на той Олимпиаде ничем не запомнились
88 год - 1 золото, 92 год - 13 золотых, 96 год 5 золотых, 2000 год 3 золотые медали.
+13
0
+13
А какая-нибудь федерация может вообще признать существование гос-венной допинговой программы??? Сильно в этом сомневаюсь
+14
-3
+11
Хайо Зеппельт и Григорий Родченков, как истинные спортивные патриоты за честность, должны проводить расследования всех стран. Тогда мы и увидим, что там скрывает западный "сад".
+7
0
+7
врач Эуфемиано Фуэнтес...
Мы отвергаем любые обвинения...
--------------------------
ничего не напоминает? Родченков и все дела? И такие врачи есть в каждой стране и их вытаскивают как фокусники кроликов из черного цилиндра.
+5
-1
+4
Я помню,что на этих играх феноменально много испанцы завоевали наград.Таких случайностей не бывает
+4
-1
+3
Ну раз отвергли, значит расследования не будет, надо верить "честным" людям)
+3
0
+3
срочно нужен тот чувак, что косит под Родченкова, чтобы сказал, что надо отстранить потому что они могли использовать
+3
-2
+1
Ответ Николай Ульянов
На любых играх хозяева берут медалей значительно больше обычного. Ничего удивительного.
с 1 золотой в 88 до 13 золотых в 92. значительно ?
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Ответ Vitalii-Just
А какая-нибудь федерация может вообще признать существование гос-венной допинговой программы??? Сильно в этом сомневаюсь
Согласен)
Новости такого рода не должны считаться новостями, ибо это нереально чтобы какая-то страна на государственном уровне призналась в допинговых манипуляциях🤷‍♂️
+3
-2
+1
Ну ок. Тогда расходимся
+1
0
+1
Ну на нет, и суда нет
+3
-2
+1
действующие лица.
МОК и Wada. ОКИспании и ОКРоссии
-У вас был допинг?
-Нет!
-Все дело закрыто не виновны!
- А че так можно было ?
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Они могут сказать волшебные слова "мы отвергаем", и всё как бы хорошо, можно поверить
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0
Было очень давно, но не помню, что б испанцем это как то помогло. Они на той Олимпиаде ничем не запомнились
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Ответ Vitalii-Just
А какая-нибудь федерация может вообще признать существование гос-венной допинговой программы??? Сильно в этом сомневаюсь
Федерация может и не признать, но есть и другие органы. Существование допинговой программы в ГДР признано официально, её главные кураторы в итоге получили условные сроки.
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Отверг? Это странно. Обычно, люди признаются, если что-то было.
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Ответ filippa
с 1 золотой в 88 до 13 золотых в 92. значительно ?
Ну и что? Ты в википедию зайди и посмотри где они золото взяли)) и кто взял. Там сенсаций не было.
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