Правительство РФ выделит более 274 млн рублей для чемпионов и призеров Игр БРИКС

Теги Игры БРИКС Легкая атлетика

Правительство РФ выделит более 274,7 млн рублей для победителей и призеров Игр БРИКС.

Об этом сообщается на сайте кабмина. Соревнования проходили в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

Чемпионам полагается вознаграждение в размере 358,4 тысячи рублей, серебряным призерам – 179,2 тысячи, бронзовым – 107,5 тысячи. Если спортсмен в ходе Игр получил несколько медалей, то деньги будут выплачиваться за каждую.

Тренеры также получат выплаты: 137,2 тысячи, 67,6 тысячи или 40,96 тысячи соответственно – в зависимости от медали спортсмена.

Всего россияне завоевали на Играх БРИКС 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую медаль.

Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?

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10 комментариев
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Надеюсь, тому единственному участнику соревнований по синхронному плаванию у мужчин достанется львиная доля этих денег. Невероятный по сложности путь к титулу прошёл парень
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Хорошо что в стране излишек денег
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Алилуйя!
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"Можно было ещё пятьдесят катков построить в деревнях" )
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Жаль не знал про турнир по мужскому синхронному плаванию. Выступил бы хорошо,занял бы минимум второе место.
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Ответ Арчибалрог
Надеюсь, тому единственному участнику соревнований по синхронному плаванию у мужчин достанется львиная доля этих денег. Невероятный по сложности путь к титулу прошёл парень
Вы правы, больше всех заработал именно он))) По ссылке рейтинг успешных призеров и их призовые
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dalniyles/3249994.html
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Ответ glebushka
Вы правы, больше всех заработал именно он))) По ссылке рейтинг успешных призеров и их призовые https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dalniyles/3249994.html
Хочешь сказать, что незаслуженно, хейтер? 🤨
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Ответ Арчибалрог
Хочешь сказать, что незаслуженно, хейтер? 🤨
Самый заслуженный спортсмен - легендарный литовский борец, который не приезжая на игры за медали борется, вот это настоящий спортивный подвиг
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