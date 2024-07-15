Правительство РФ выделит более 274 млн рублей для чемпионов и призеров Игр БРИКС

Правительство РФ выделит более 274,7 млн рублей для победителей и призеров Игр БРИКС.

Об этом сообщается на сайте кабмина. Соревнования проходили в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

Чемпионам полагается вознаграждение в размере 358,4 тысячи рублей, серебряным призерам – 179,2 тысячи, бронзовым – 107,5 тысячи. Если спортсмен в ходе Игр получил несколько медалей, то деньги будут выплачиваться за каждую.

Тренеры также получат выплаты: 137,2 тысячи, 67,6 тысячи или 40,96 тысячи соответственно – в зависимости от медали спортсмена.

Всего россияне завоевали на Играх БРИКС 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую медаль.

Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?