Путин – Дегтяреву: «Будущие масштабные соревнования нужно планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями»

Теги Владимир Путин Политика Михаил Дегтярев Игры БРИКС Водные виды

Владимир Путин дал поручение министру спорта России Михаилу Дегтяреву.

С 12 по 23 июня в Казани прошли Игры БРИКС.

Президент России отметил, что планировать масштабные соревнования в стране нужно так, чтобы они не пересекались с международными спортивными событиями.

«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого уровня», – сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.

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18 комментариев
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При абсолютно любом календаре ни один топовый спортсмен (не гражданин РФ или Беларуси) не поедет на банановые веселые старты в России. Поэтому в любом случае придется искать местных студентиков международных факультетов, спортсменов-фантомов (литовский борец), привозить людоедов в обмен на покушать для имитации МЕЖДУНАРОДНОСТИ соревнований
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Так-то в мире всегда что-то происходит на международном уровне. Логичнее было бы тоже в этом участвовать...
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
При абсолютно любом календаре ни один топовый спортсмен (не гражданин РФ или Беларуси) не поедет на банановые веселые старты в России. Поэтому в любом случае придется искать местных студентиков международных факультетов, спортсменов-фантомов (литовский борец), привозить людоедов в обмен на покушать для имитации МЕЖДУНАРОДНОСТИ соревнований
Величайший в геостратегии и политике . Миша Банщик замочил свежую пихту и поставил ведро раков на костерок .
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Неужели договорнячок?
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Вот уже и президент даëт указания как планировать показы спортивных соревнований. Конечно когда трансляция игр БРИКС идëт одновременно с ЧЕ по футболу попробуй заставь россиян смотреть этот БРИКС. Не в этом ли и перемена вектора показов Матч ТВ - от футбола к дартсу, подводному хоккею и гонкам на газонокосилках.
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Путину давно неинтересны внутренние дела - достаточно посмотреть на его выражение лица во время пресс-конференции.
И какие радости полные штаны были когда премьер Индии приехал, прям такой щенячий восторг "Ну наконец то авторитетный персонаж приехал, а то всё Конго да Мьянма")
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Танковый биатлон в феврале 22-го по этой системе и запланировали
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Гениально просто
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Недолго видимо этому чувачочку министром быть
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а какие турики шли одновременно с игрищами брыкс?
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Всё правильно поручил! Иначе я разрывался на части в муках выбора - Евро смотреть или БРИКС.
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Пацаны и девчонки правильные уже переобуваться в прыжках устали...
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Ответ Адепт Суперлиги
Неужели договорнячок?
Скорее неадекватничок
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Ответ AERN
Вот так вот. Молодец володька. После гейлимпиады все поедут на игры дружбы и игры брикс.
А вот геев обижать не надо, володька не поймет. Он же сам говорил, что у его с геями товарищеские отношения и он им вручал государственные награды.
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