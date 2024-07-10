Путин – Дегтяреву: «Будущие масштабные соревнования нужно планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями»
Владимир Путин дал поручение министру спорта России Михаилу Дегтяреву.
С 12 по 23 июня в Казани прошли Игры БРИКС.
Президент России отметил, что планировать масштабные соревнования в стране нужно так, чтобы они не пересекались с международными спортивными событиями.
«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого уровня», – сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.
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И какие радости полные штаны были когда премьер Индии приехал, прям такой щенячий восторг "Ну наконец то авторитетный персонаж приехал, а то всё Конго да Мьянма")