Путин – Дегтяреву: «Будущие масштабные соревнования нужно планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями»

Владимир Путин дал поручение министру спорта России Михаилу Дегтяреву.

С 12 по 23 июня в Казани прошли Игры БРИКС.

Президент России отметил, что планировать масштабные соревнования в стране нужно так, чтобы они не пересекались с международными спортивными событиями.

«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого уровня», – сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.

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Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?