Габрилян о травме Ласицкене: «Мы завершили процесс реабилитации. Сегодня сделали первые прыжки»

Теги сборная России жен прыжки в высоту травмы Мария Ласицкене Геннадий Габрилян Легкая атлетика

Мария Ласицкене вернулась к тренировкам после травмы.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту пропустила Игры БРИКС в Казани.

«Мы завершили процесс реабилитации. Сегодня сделали первые прыжки. После травмы приступили к технической работе и к первым тренировкам с ограничениями.

Не хотел бы говорить о сроках. Надеюсь, Маша сможет быстрее встать в строй для того, чтобы участвовать в соревнованиях», – сказал тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

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