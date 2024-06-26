Габрилян о травме Ласицкене: «Мы завершили процесс реабилитации. Сегодня сделали первые прыжки»

Мария Ласицкене вернулась к тренировкам после травмы.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту пропустила Игры БРИКС в Казани.

«Мы завершили процесс реабилитации. Сегодня сделали первые прыжки. После травмы приступили к технической работе и к первым тренировкам с ограничениями.

Не хотел бы говорить о сроках. Надеюсь, Маша сможет быстрее встать в строй для того, чтобы участвовать в соревнованиях», – сказал тренер спортсменки Геннадий Габрилян.