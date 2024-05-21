Геннадий Габрилян: «Участие Ласицкене в Играх БРИКС будет зависеть от ее состояния. Пока она реабилитируется»

Тренер Марии Ласицкене высказался об участии спортсменки в Играх БРИКС.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ласицкене пропустит командный чемпионат России в Сочи, так как восстанавливается после травмы.

«В Сочи Маша не сможет принять участия из‑за травмы. Пока она реабилитируется, участие по Играм БРИКС будет зависеть от ее состояния.

Как только она будет готова, мы сразу же будем участвовать в соревнованиях. Мы хотим, чтобы это было как можно скорее», — сказал Геннадий Габрилян.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.