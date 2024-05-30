Геннадий Габрилян: «Мы рассчитываем, что Маша Ласицкене выступит на Играх БРИКС»

Теги сборная России жен травмы Мария Ласицкене Геннадий Габрилян Игры БРИКС Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене может выступить на Играх БРИКС, который пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

В мае спортсменка пропустила командный чемпионат России в Сочи из-за травмы.

«Восстановление идет по плану, Маша чувствует себя хорошо, но пока продолжается период реабилитации. Надеемся, что на днях мы приступим к технической работе и подготовке к соревнованиям, на которых мы очень хотим выступить.

Мы рассчитываем, что Маша выступит на Играх БРИКС. Я думаю, что все будет положительно», – сообщил тренер легкоатлетки Геннадий Габрилян.

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2 комментария
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А чемпионат Европы с какого и по какое будет?
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Выступит. Что ей делать ещё остаётся.
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